Tra pochi giorni parte una sonda per cercare vita sulle Lune di Giove, i segreti della missione Juice Il lancio è fissato per il 13 aprile. L’obiettivo della sonda Juice sarà quello di raccogliere dati su tre Lune: Callisto, Europa e Ganimede. Se tutto procede secondo i piani dovrebbe arrivare a destinazione nel 2031.

A cura di Valerio Berra

Il nome della missione è Jupiter Icy Moons Explorer, ma tra gli scienziati è già nota come Juice. La protagonista è una sonda da 1,5 miliardi di euro che fra pochi giorni verrò lanciata dalla base spaziale di Kourou, nella Guyana Francese, per arrivare forse tra otto anni in mezzo alle Lune che orbitano attorno a Giove. L’obiettivo di questa missione è uno solo: capire se da qualche parte nel nostro Sistema Solare si è già sviluppata una qualsiasi forma di vita.

Tutte le operazioni sono guidate dall’Agenzia Spaziale Europea (Esa). Se i piani funzionano nel modo giusto, Juice dovrebbe arrivare nell’orbita di Giove nel 2031. Da qui comincerà una serie di passaggi per osservare da vicino due Lune che rimuovono attorno al più grande pianeta del Sistema Solare: Europa e Callisto. Il vero obiettivo però è quello di entrare nell’orbita permanente di Ganimede, cosa che dovrebbe succedere attorno al 2034.

Ci può essere vita sulle Lune di Giove?

L’ipotesi, ovviamente, è ambiziosa. Scoprire l’esistenza di una qualsiasi forma di vita, anche in una fase primordiale dell’evoluzione, renderebbe più probabile l’ipotesi che da qualche parte nello Spazio potrebbero esserci degli organismi complessi quanto quelli che ora esistono sulla Terra. Il punto di partenza è la presenza di acqua nelle Lune attorno a Giove. Giove ha un numero altissimo di satelliti, circa 95. Di questi però molti sono oggetti celesti irregolari. Quelli su cui si concentrerà la missione Juice sono i satelliti che appartengono al gruppo dei medicei, scoperti da Galileo Galilei all’inizio del ‘600.

In alcuni di questi ci sono indizi abbastanza chiari della presenza di acqua. Elemento essenziale per la nascita della vita per come la conosciamo. Nello specifico Ganimede, Callisto ed Europa sarebbero ricoperte da ghiaccio sotto cui si muovono oceani di acqua allo stato liquido. Oliver Witasse, uno degli scienziati che hanno guidato la missione ha dichiarato alla testata The Guardian: “Abbiamo buone ragioni per credere che nelle Lune ghiacciate di Giove ci sia più acqua che sulla Terra”.

Quando partirà la missione Juice

La data di partenza è già stata fissata ma poi, come ormai sappiamo, bisognerà capire se le condizioni atmosferica permetteranno il lancio. Secondo il portale dell’Agenzia Spaziale Europea, Juice dovrebbe partire il 13 aprile alle 12:15 da Kourou, quando in Italia saranno le 16:15. Il lancio verrà trasmesso in diretta sui social dell'Esa.