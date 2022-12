Su Skype c’è un modo per sentire come suona la tua voce in tedesco o in cinese Si chiama TruVoice ed in grado di tradurre in tempo reale e con il timbro degli utenti le conversazioni, l’obiettivo è quello di abbattere le barriere linguistiche.

A cura di Elisabetta Rosso

In fondo ce lo siamo sempre chiesti. Come sarebbe la nostra voce se parlassimo in un’altra lingua, magari il cinese. Basta usare l’intelligenza artificiale per scoprirlo. Skype infatti ha introdotto una nuova funzionalità, TruVoice, capace di tradurre in tempo reale la voce degli utenti che parlano.

Oltre alla curiosità di mettere alla prova il proprio timbro con un’acca aspirata o consonanti fricative, TruVoice vuole rendere più umane le conversazioni online eliminando una volta per tutte la voce artificiale da Jeeg Robot in grado di smorzare qualsiasi implicazione emotiva di un discorso.

La novità introdotta da Skype

TruVoice sfrutta l’intelligenza artificiale per tradurre in tutte le lingue del mondo le chiamate vocali degli utenti. Per attivarlo su Skype basta selezionare dal menu principale "Altro" e inserire la funziona "Traduci". Al posto della voce meccanica dei traduttori standard, però, TruVoice riproduce il timbro della persona che parla. Una soluzione per comunicare in modo più naturale.

"È un enorme passo avanti per Skype, poiché consente a persone che parlano lingue diverse di comunicare facilmente", ha spiegato Microsoft. Al momento riesce a supportare l’inglese, lo spagnolo, il francese, il tedesco e il cinese. A breve sarà possibile tradurre le conversazioni in tutte le lingue del mondo.

L’obiettivo di TruVoice

È la versione pro di una funzione già attiva su Skype. La piattaforma infatti era in grado di tradurre testo e audio in tempo reale, ma il tono robotico, senza enfasi o intonazione, appiattiva le conversazioni riducendo la comprensibilità. L’obiettivo di TruVoice è fare un passo avanti per ridurre le barriere linguistiche.

“I servizi basati sull'intelligenza artificiale possono essere più efficaci o efficienti, ma ciò che è più entusiasmante è il modo in cui rompono i limiti e ci offrono nuovi modi per raggiungere i nostri obiettivi. La missione di Skype è aiutare a costruire connessioni significative con le persone che contano di più”.

Come funziona l’Intelligenza artificiale che imita le voci?

TruVoice campiona la voce mimando e traducendo il parlato dell’utente in tempo reale. “Per farlo l’intelligenza artificiale utilizza una combinazione di tecnologia di riconoscimento vocale ed elaborazione del linguaggio naturale, che è in grado di comprendere e interpretare le parole pronunciate e tradurle nella lingua desiderata”.

Non solo, Microsoft spiega anche che “se si attiva l'uso della voce naturale, utilizzeremo l'intelligenza artificiale per campionare le parole e ottimizzare la traduzione in modo che suoni uguale, rendendo la conversazione più umana".