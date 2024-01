Secondo Mosca ora l’esercito russo avrà in dotazione un mantello dell’invisibilità: il video L’azienda HiderX ha annunciato tute mimetiche che permettono di nascondere completamente dalle telecamere infrarosse chi le indossa. Saranno pronte entro fine gennaio e peseranno 350 grammi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nel 56-54 a.C. le navi di Giulio Cesare raggiungono la Britannia, per nascondersi le truppe imbarcate decidono di dipingere i propri abiti e le navi di "blu veneziano", per confondersi con il colore del mare, racconta Publio Vegezio Renato. Da millenni l'uomo cerca nuove strategie per nascondersi dai nemici. Ora HiderX, un'azienda russa, ha rivelato una tuta mimetica in grado di rendere invisibili i soldati. "Stiamo sviluppando un prodotto fondamentalmente nuovo: una tuta mimetica che spezza e offusca la silhouette. Si tratta di una tecnologia russa basata sul rivestimento di tessuti con una determinata composizione: i suoi dettagli non verranno divulgati", ha spiegato un portavoce di HiderX alla Tass, l'agenzia di stampa ufficiale russa. "L'obiettivo è proteggere la persona. La tuta consentirà di mimetizzare efficacemente i militari dell'esercito russo dalle immagini termiche dei nemici".

La tuta utilizza materiale riflettente per bloccare l’emissione infrarossa (IR) e ridurre l'esposizione alle telecamere termiche, la tecnologia alla base in realtà non è nuova, come afferma HiderX, ma è stata inventata nel 1964 dalla NASA e utilizzata per le coperte spaziali. La Tass ha anche pubblicato un video dove mostra come funzionano le tute mimetiche. Nel filmato compaiono tre figure statiche, non è chiaro se il mantello sia in grado di schermare l'aumento della temperatura corporea durante gli sforzi fisici.

La tuta dell'invisibilità dei russi

Secondo HiderX le tute mimetiche permettono di nascondere completamente chi le indossa. "Abbiamo imparato a mimetizzare un oggetto da una termocamera, i nostri prodotti vengono utilizzati con successo nelle forze speciali", ha spiegato un portavoce di HiderX. "Quando un soldato indossa una tuta mimetica, o un impermeabile mimetico è visibile, le telecamere termiche vedono la sua silhouette che luccica sugli schermi. Abbiamo lavorato per molto tempo per creare un prodotto che permettesse di sfocare la silhouette. Attualmente, i test della nuova tuta continuano. Il prodotto dovrebbe essere pronto entro la fine dei gennaio".

Uno dei problemi principali è il peso. "Un combattente trasporta già da 40 a 70 kg di equipaggiamento. Maggiore è il peso, meno mobile è la persona", ha sottolineato il portavoce di HiderX. L'obiettivo è realizzare una tuta leggerissima, che pesi circa 350 grammi e che possa essere trasportata nella tasca di un giubbotto. Il design del prodotto prevede la possibilità di utilizzare tipi di mimetizzazione diverse a seconda del tipo di terreno, può essere una foresta di conifere, un deserto di sabbia, aree urbane e così via".

Come funzionano le giacche mimetiche

In realtà sono già state realizzate diverse giacche mimetiche termiche, la maggior parte sono prototipi. Per esempio i gemelli Steve e Nick Tidball dentro il loro laboratorio nascosto dietro un Travelodge a King's Cross, Londra hanno creato un giubbotto invisibile agli infrarossi. La giacca è bianca con strisce verticali grigio scuro, composte da 100 strati di grafene, il materiale più conduttivo e più costoso al mondo. Grazie alle patch la giacca permette di essere invisibili ma solo alle telecamere a infrarossi. I gemelli Tidball spiegano che utilizzando il grafene in un futuro (non prossimo) sarà possibile costruire una versione che operi anche sullo spettro visibile.

HiderX ha spiegato alla Tass che "esistono molti metodi per mascherare una termocamera. La maggior parte si basa sull'isolamento termico, il problema è la sua efficacia a lungo termine. Noi usiamo un'altra tecnologia: la schermatura. La termoregolazione avviene in modo naturale grazie alla respirazione del tessuto", ha affermato l'azienda.