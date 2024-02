Se vedete questa rana su una confezione non vuol dire che è a base di insetti: il vero significato Il logo della rana sulla confezione in realtà indica che il prodotto è stato realizzato in modo sostenibile, gli anfibi infatti sono bioindicatori, se presenti, segnalano la salute dell’ambiente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Rosso

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Basta una rana stilizzata per innescare sui social l'isteria di massa. D'altronde si sa, le teorie del complotto non hanno bisogno di nessun appiglio con la realtà. E infatti il logo della Rainforest Alliance, organizzazione no-profit, si è trasformato nel marchio che rivela "oscuri segreti" sulle confezioni di prodotti certificati. La rana (in realtà indica che un alimento è stato realizzato in modo sostenibile) secondo i teorici del complotto andrebbe a indicare la presenza di farina di insetti, qualche utente più audace ha persino suggerito che potrebbe segnalare la "farina di rana". Ma non è l'ipotesi peggiore. Sono infatti circolati anche post allarmisti sulla presenza di un mix letale negli alimenti contraddistinti dal logo. Scrivono: "Oltre alla farina di insetti sono stati aggiunti segretamente vaccini mRNA, in questo modo i consumatori ignari sono costretti ad assumerli per via orale". In allegato compaiono foto della polvere di cacao Nesquik, o banane Chiquita (prodotti che hanno sulla confezione il logo della raga), nelle didascalie scrivono: "NON COMPRARE!!! pericolo!!!"

Come tradizione vuole, se si parla di complotto c'è di mezzo anche Bill Gates. Secondo i cospirazionisti il miliardario sarebbe coinvolto attivamente nel piano malvagio di Rainforest Alliance, avrebbe finanziato l'organizzazione no profit per poter introdurre i vaccini mRNA all'interno dei prodotti. "Il famoso Bill Gates ha ammesso che in futuro coloro che non hanno fatto l’iniezione saranno vaccinati attraverso il cibo. Gli allevatori sanno da tempo che i loro vitelli vengono vaccinati per via orale. Improvvisamente, una grande quantità di alimenti porta il sigillo della rana, chiamato Rainforced Alliance. Il sigillo dovrebbe essere sinonimo di prodotti sostenibili. Tuttavia, gli addetti ai lavori riferiscono che questi alimenti contengono parti di insetti e vaccini a mRNA", si legge in un post su Facebook. In realtà non si registrano donazioni di Bill Gates alla Rinforest Alliance dal 2007.

FACEBOOK | Le teorie del complotto sul logo della rana

Cosa significa davvero il logo della rana

Rainforest Alliance, è nata nel 1986 con l'obiettivo di preservare le foreste. Come scrive sulla sua pagina ufficiale: "Lavoriamo per per risolvere urgenti sfide ambientali e sociali. Dalla lotta alla deforestazione e al cambiamento climatico alla creazione di opportunità economiche e migliori condizioni di lavoro per le popolazioni rurali". L'organizzazione no-profit offre anche programmi di formazione per gli agricoltori, per incentivare una produzione sostenibile, e garantire i diritti umani delle popolazioni rurali, specialmente quelle indigene.

Leggi anche Cosa vuol dire che è stato superato il picco di influenza stagionale

Il logo della rana è stato scelto più di 30 anni fa perché, come spiegato da Rainforest Alliance, le rane sono considerate dei bioindicatori, se presenti, segnalano la salute dell’ambiente. Gli anfibi infatti hanno una pelle permeabile che assorbe l’ossigeno e le tossine. Sono quindi estremamente sensibili al cambiamento della qualità dell’aria e dell’acqua. Sono i primi animali a subire gli effetti dell’uso di pesticidi in un ecosistema, rischiano per esempio di sviluppare deformazioni a causa dei pesticidi. Il logo compare soprattutto su prodotti provenienti dalle foreste tropicali, per esempio cacao, banane, caffè o zucchero di canna.