Resident Evil 4 torna con il Remake e riesce ancora a fare paura: la nostra prova della demo

A cura di Lorena Rao

Le baracche anguste di un villaggio remoto della Spagna. I versi inquietanti dei suoi abitanti. Il sangue delle carcasse di animali. A distanza di quasi vent’anni dall’uscita, Resident Evil 4 riesce ancora a impressionare. Il merito è del remake di prossimo arrivo, di cui è possibile avere un assaggio grazie alla demo disponibile gratuitamente su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Com'è la demo di Resident Evil 4 Remake

È evidente sin da subito che Residentil Evil 4 Remake si inserisce nella scia intrapresa da Capcom con le nuove versioni di Resident Evil 2 e 3. Titoli che ripropongono le stesse vicende che hanno reso immortale la serie ma dotate di nuova veste grafica e meccaniche di gioco più dinamiche. Su PlayStation 5, piattaforma su cui abbiamo testato la demo, il Re Engine continua a stupire per l’intensità e la vividezza delle atmosfere. E quelle di Resident Evil 4 meritano di essere riprodotte a dovere. Nei circa 20 minuti di prova, il villaggio spagnolo in cui è ambientato il gioco diventa immediatamente il focus dell’esperienza.

Spazi stretti, claustrofobici, in cui regna sporco, sangue e orde di abitanti resi violenti da un misterioso virus. “Matalo”, gridano contro Leon S. Kennedy, già protagonista di Resident Evil 2, giunto in Europa per salvare la figlia del presidente degli USA. Scontri che fanno sentire braccati, senza via d’uscita. Anche perché in Resident Evil 4, i Ganados possono essere veloci e non mollano mai la preda. Tuttavia, grazie allo snellimento della componente action, è possibile aprirsi uno spiraglio e tentare la via di fuga verso zone all’apparenza più tranquille.

Come detto all’inizio, la demo è solo un assaggio, ma davvero gustoso, perché ribadisce la volontà di Capcom di mantenere centrale la serie di Resident Evil, attraverso una duplice strada, finora rivelatasi eccezionale. Da una parte, una visione inedita rappresentata da Resident Evil VII e Village, dall’altra una reinterpretazione moderna dei capitoli originari, capace di conquistare vecchi e nuovi fan. Non manca troppo per avere conferma di queste sensazioni: Resident Evil 4 Remake sarà disponibile il prossimo 24 marzo sulle principali console e PC.