Perché Uber Eats in Italia chiude con il food delivery e da quando L’app Uber Eats ha deciso di fermare tutte le operazioni in Italia di consegna di cibo a domicilio. Nonostante il ritiro di questa funzione, Uber continuerà ad operare sul territorio italiano nel settore della mobilità.

A cura di Valerio Berra

Uber Eats chiude in Italia, la notizia arriva dall'alto. Più precisamente da Amsterdam dove l’amministratore delegato di Uber Dara Khosrowshahi ha annunciato la chiusura del servizio di consegna a domicilio Uber Eats in Italia e Israele. Se non lo utilizzavate non preoccupatevi. Il servizio chiude perché secondo l’azienda non è riuscito a imporsi a sufficienza nel mercato italiano e nello specifico non è stato in grado di raggiungere le prime posizioni tra le app che si occupano di delivery. Uber Eats era presente in Italia dal 2016 ed era disponibile in 60 città in tutto il Paese. A giudicare dai toni dell'azienda, la sospensione del servizio dovrebbe cominciare già nei prossimi giorni.

Secondo i dati pubblicati a novembre del 2022 dal portale Measurable.Ai, Uber Eats fino a marzo 2022 non è mai riuscito a superare la soglia del 7%. Le app più usate nel nostro Paese restano Deliveroo, Just East e Glovo. Dal 2020 al 2022 si è registrato anche il superamento di Deliveroo rispetto a Glovo che a marzo 2022 l’ha portata ad essere l’app più utilizzata per acquistare cibo da consumare a casa. La scelta di chiudere il servizio in Italia porterà anche all’eliminazione di 50 posti di lavoro nel Paese, un conteggio che non prende in considerazione i fattorini.

Sul portale ufficiale dell’azienda, Uber Eats ha pubblicato un comunicato in cui entra nello specifico delle motivazioni che hanno portato alla chiusura dell’azienda: “In questi anni, purtroppo, non siamo cresciuti in linea con le nostre aspettative per garantire un business sostenibile nel lungo periodo. Ecco perché oggi siamo tristi di annunciare che abbiamo preso la difficile decisione di interrompere le nostre operazioni di consegna di cibo in Italia tramite l’app Uber Eats”.

Nel comunicato si spiega anche che i servizi di Uber che riguardano la mobilità resteranno attivi: “vogliamo ribadire il nostro impegno verso l’Italia, che non intendiamo assolutamente abbandonare: questa decisione ci consentirà di concentrarci ancora di più sui nostri servizi di mobilità, dove stiamo registrando una crescita importante”.