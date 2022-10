OnlyFans tranquillizza i suoi creator: “Ospiteremo contenuti per adulti per almeno altri cinque anni” La Ceo della piattaforma Amrapali Gan ha diffuso anche i dati aggiornati: al momento ci sono 2,1 milioni di creator e 188 milioni di utenti.

Agosto del 2021 è stato uno dei momenti peggiori per la carriera dei creator di OnlyFans che si dedicano a contenuti espliciti. Con un annuncio arrivato senza nessuna avvisaglia, la piattaforma aveva deciso il ban per tutti i contenuti pornografici. Scelta abbastanza suicida, visto che molti creator della piattaforma si dedicano proprio a questo filone. L’annuncio era stato ritirato dopo una settimana e poi nessuno ne aveva già parlato.

Oggi sul palco del festival TechCrunch Disrupt di San Francisco è arrivata una nuova conferma. Amrapali Gan, Ceo di OnlyFans, ha chiarito che almeno per i prossimi cinque anni i creator che si occupano di contenuti espliciti potranno continuare a usare la piattaforma. Difficile interpretare il senso di questa scadenza, ma è probabile che Gan stesse parlando del futuro a breve termine dell’azienda.

Dal fitness alla cucina, tutto quello che si trova su OnlyFans

In Italia la tendenza è chiara. La stragrande maggioranza dei contenuti che si trovano sulla piattaforma sono di tipo erotico, più o meno esplicito. Gan però ha spiegato che ora stanno arrivando anche nuovi creator che offrono contenuti a pagamento su temi come fitness o cucina. La formula è la stessa di Patreon: la piattaforma viene usata da creator già noti per pubblicare contenuti diversi da quelli che il pubblico può trovare nei canali gratuiti.

Gan ha fornito anche dei dati aggiornati sulla piattaforma. Al momento i creator sono 2,1 milioni mentre gli utenti che hanno aperto un profilo per vedere contenuti altrui sono 188 milioni. Nel 2021 i creator di OnlyFans hanno guadagnato sulla piattaforma 4 miliardi di dollari. I profitti della società sono arrivati a 433 milioni di dollari.