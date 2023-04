Muore a 72 anni Maurizio Necci, era uno dei nonni di TikTok Italia Maurizio Necci è morto sabato 22 aprile, come confermato a Fanpage.it dal figlio Roberto. Dopo una vita nel settore alberghiero da diversi mesi aveva cominciato a pubblicare video sui social in cui raccontava la sua vita e le sue passioni.

A cura di Valerio Berra

Nessuna fretta. Spesso una sigaretta in mano. Un tono calmo e lento. Un'estetica lontana dai creator esagitati che cercano in qualsiasi modo di attirare l’attenzione del pubblico entro i primi 10 secondi. Maurizio Necci era certo un outsider delle piattaforme social. 72 anni, una carriera nel settore alberghiero di Roma, su TikTok aveva raggiunto 70.000 follower e 1,5 milioni di piace. Nei suoi video nessun piano aggressivo per la conquista dei social: qualche citazione, qualche outfit e qualche consiglio proveniente da un'epoca diversa. Sabato 22 aprile Maurizio è scomparso, come confermato a Fanpage.it dal figlio Roberto. La notizia è stata data dal nipote, direttamente su TikTok:

“Ciao a tutti io sono il nipote di Maurizio e colui che gestiva tutti i suoi profili social. A nome di tutta la famiglia abbiamo pensato opportuno condividere la scomparsa di mio nonno con voi. Infatti ci siamo presi del tempo per metabolizzare tutto e per trovare il coraggio di fare questo video. Ci tengo a precisare che tutto ciò che vedevate su TikTok faceva parte del suo personaggio e che mio nonno oltre il fumo non aveva vizi di nessun tipo. Spero solo che questo video venga preso con serietà e ringrazio in anticipo tutti coloro che ci faranno le condoglianze”.

Le risposte nei commenti

Le condoglianze sono arrivate subito, come previsto. Il video in cui il nipote di Maurizio spiega cosa è successo a suo nonno ha raggiunto un milione di visualizzazioni e oltre 82.000 like. Fra le persone che hanno commentato la scomparsa dell’uomo ci sono anche il cantante Shade e il creatore Nick Radogna. Tanti commenti sono arrivati anche nei video dei giorni scorsi, l’ultimo è di una settimana fa. Qui Maurizio citava uno dei passaggi più noti del Giorno della Civetta di Leonardo Sciascia.