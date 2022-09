Le indiscrezioni sul futuro di PS5: Sony lancerà un nuovo modello con lettore Blu-ray esterno Secondo alcuni rumors la nuova console potrebbe essere disponibile sul mercato già a settembre 2023.

A cura di Elisabetta Rosso

Un’ultima revisione in vista. Il nuovo modello di PS5 potrebbe permettere ai giocatori di staccare e sostituire l'unità in grado di leggere i dischi dei videogiochi. Secondo Tom Henderson di Insider Gaming, Sony dovrebbe lanciare la novità già a settembre 2023 anche se altre fonti danno come data più probabile settembre 2024. Con la nuova PS5 sarebbe possibile giocare utilizzando un lettore Blu-ray collegato alla console tramite un'entrata USB-C. Ad oggi PS5 è disponibile in due modelli. Una versione totalmente digitale senza entrata per i giochi fisici e una versione abilitata anche per i giochi fisici con lettore integrato.

I vantaggi di un solo modello con lettore esterno

Questa scelta semplificherebbe prima di tutto la produzione. Sony metterebbe sul mercato un solo un modello e non due. In secondo luogo comprare separatamente la console potrebbe far risparmiare gli acquirenti. Anche perché PS5 sta diventando sempre più costosa in diversi Paesi come Regno Unito, Canada e Giappone. Sony infatti ha recentemente aumentato i prezzi delle console in tutti i principali mercati non statunitensi. Non solo. Con un lettore esterno sarebbero più semplici le riparazioni in caso di guasto: basterebbe sostituire o riparare questa unità e non mandare in assistenza tutta la console.

La nuova revisione della PS5 non dovrebbe cambiare molto la sua estetica. Probabilmente assomiglierà all'attuale versione digitale, con la porta USB-C aggiuntiva sul retro come unica differenza. Secondo Insider Gaming il nuovo modello presenterebbe uno chassis più compatto grazie al lettore ottico separato dalla console. Per quanto riguarda l‘hardware, invece, rimarrà quasi identico.