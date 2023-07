Lancio riuscito, il telescopio europeo Euclid è andato nello Spazio per studiare la materia oscura Il telescopio Euclid è un progetto sviluppato dall’Agenzia Spaziale Europea (Esa). Secondo l’agenzia stampa Ansa per costruirlo sono stati investiti circa 1,4 miliardi di euro. Il telescopio dovrebbe arrivare a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra.

A cura di Valerio Berra

Alle 17.11 (ora italiana) è partito da Cape Canaveral, in Florida, il Falcon 9 che ha portato nello Spazio il telescopio Euclid. Il suo scopo sarà quello di studiare la materia oscura, una materia che non emette radiazioni elettromagnetiche e che per adesso costituisce uno dei più grandi misteri dell’universo. Non solo. Euclid dovrà anche occuparsi di contribuire alla creazione di una mappa 3D delll'universo. Il progetto è europeo. Il telescopio Euclid è dedicato a Euclide, il matematico greco che ha posto le basi della moderna geometria.

Euclid pesa due tonnellate, ha un diametro di 3,7 metri e una lunghezza di 4,7 metri. Si tratta in un progetto dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa). Secondo l'Ansa per costruirlo sono stati investiti 1,4 miliardi di euro. L’obiettivo di Euclid è quello di arrivare a un punto preciso nello Spazio: il punto Lagrange 2 Sole-Terra. La sua destinazione si trova a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra. A questa missione hanno lavorato centinaia di scienziati italiani. Giusto il 29 giugno l'Italia ha visto volare un'altra missione spaziale: il primo volo commerciale suborbitale di Virgin Galactic.

Isobel Hook, professoressa di astronomia della Lancaster University nel Regno Unito, ha spiegato l'importanza di questo progetto alla BBC: "Sarà come partire su una nave prima che la gente sapesse dove fossero i continenti. Mapperemo l'universo per cercare di capire come siamo arrivati ​​qui e come l'universo è arrivato ad essere quello che conosciamo dopo il Big Bang". Mark Cropper del Mullard Space Science Laboratory ha chiarito con una metafora quanto sarà accurata la risoluzione delle immagini prodotte dall'Euclid: "Avresti bisogno di più di 300 TV ad alta definizione per visualizzare una sola immagine fotografata da questo telescopio".

Il video del lancio di Euclid

Il viaggio del Falcon 9 di SpaceX

Il lancio del telescopio Euclid nello Spazio è avvenuto grazie al Falcon 9, un veicolo di lancio riutilizzabile prodotto dalla SpaceX di Elon Musk. Il Falcon 9 è un vettore riutilizzabile. Come abbiamo potuto vedere nella diretta del lancio trasmessa del canale YouTube dell'Esa, il Falcon 9 è tornato a Terra dopo la prima fase del viaggio del telescopio Euclid. Il Falcon 9 ha due stadi. Il primo, il booster, si è sperato dopo circa 2.50 minuti dal lancio per poi cominciare la discesa verso Terra. A 9.00 minuti dal lancio il booster del Falcon 9 è atterrato in verticale sulla piattaforma marittima che lo aspettava.

ESA | L’arrivo sulla piattaforma marittima del booster del Falcon 9

Dopo circa 40 minuti dal lancio da Cape Canaveral il telescopio Euclid si è staccato dal secondo stadio del Falcon 9 e ha iniziato ufficialmente il suo viaggio nello Spazio. Le ultime immagine del Falcon 9 hanno mostrato la sagoma dorata del satellite che cominciava il suo lungo viaggio alla scoperta della materia più ignota con cui è formato il nostro universo.