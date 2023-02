Instagram e Facebook diventano a pagamento: quanto costa la spunta blu per verificare l’account Il business model di queste piattaforme è cambiato. Oltre alla pubblicità e alla raccolta dati ora Meta punta a ottenere ricavi anche dagli abbonamenti.

A cura di Valerio Berra

Come Twitter. Ma prima come YouTube e prima ancora come Twitch. Ma ancora non come TikTok. Il business model delle piattaforme sta cambiando. Con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook personale, Mark Zuckerberg ha annunciato che da questa settimane sono cominciate le sperimentazioni per il lancio di Meta Verified. In pratica la spunta blu a pagamento per Instagram e Facebook. Per adesso il nuovo servizio verrà introdotto in via sperimentale in Australia e Nuova Zelanda.

L’abbonamento proposto da Meta, la società che controlla i due social network, permetterà agli utenti di verificare i loro account con un’identità digitale (qualcosa di simile al nostro Spid), avere una protezione contro gli account che cercano di sottrarre l’identità degli utenti e avere un accesso prioritario all’assistenza clienti. Il costo? Di base è di 11,99 dollari al mese ma per iOS, il sistema operativo di Apple, si alzerà a 14,99 dollari al mese.

I social stanno diventando tutti a pagamento?

Il modello sta cambiando. Prima l’obbiettivo di queste piattaforme era quello di offrire un servizio gratuito agli utenti per la distribuzione dei contenuti. Le fonti per sostenerlo erano fondamentalmente due: la pubblicità e una copiosa raccolta di dati sugli utenti. A quasi 20 anni dal lancio di Facebook (la prima versione è comparsa il 4 febbraio del 2004), qualcosa in tutto questo si è rotto.

I dati degli utenti non si possono più raccogliere con la pesca a strascico, le aziende stanno investendo meno nella pubblicità (complice la recessione in arrivo) e soprattutto l’uso di queste piattaforme non è più un vezzo per riempire il tempo libero ma ha contribuito alla nascita di una lunga serie di nuove professionalità. Meta si adegua così a un trend già visto con l’arrivo di Elon Musk alla guida di Twitter.