Dyson presenta le prime cuffie dotate di purificatore per l’aria: il prezzo è parecchio alto Le nuove cuffie presentate da Dyson promettono di eliminare fino al 99% degli agenti inquinanti che respiriamo. L’impianto di purificazione si basa su due compressori che sono posizionati nei padiglioni auricolari.

A cura di Valerio Berra

I paragoni con la fantascienza si sprecano. Le nuove Dyson Zone sembrano il casco Star Lord dei Guardiani della Galassia, potrebbero far parte dell’equipaggiamento della Marina Marziana di The Expanse e sembrano anche un modello più leggero della maschera di Bane nell’ultimo Batman di Christopher Nolan. Insomma, si sono fatte notare. Rispetto a tutte le altre cuffie wireless che si trovano sul mercato, le Zone hanno anche un purificatore d’aria che si posiziona direttamente davanti alla bocca.

Dyson parte da una proiezione. L’azienda con sede nel Regno Unito fondata da James Dyson ha voluto lavorare su un dato: entro il 2050 circa 7 persone su 10 vivranno in città e quindi respireranno aria inquinata e vivranno in contesti pieni di rumori. Per questo oltre a un purificatore d’aria, le Zone hanno anche un filtro attivo per la cancellazione del rumore.

Come funzionano le cuffie di Dyson

Secondo le stime dell’azienda le nuove cuffie saranno in grado di catturare il 99% dell’inquinamento da particelle che misurano fino a 0,1 micron di spessore. Altre sostanze invece saranno assorbite dai filtri al carbone K-Carbon in grado di bloccare gas come anidride solforosa o diossido di azoto. L’aria viene aspirata da compressori che si trovano sui due padiglioni e poi soffiata dentro la parte della mascherina che si trova davanti alla bocca.

Leggi anche Il nuovo camion elettrico di Tesla è già stato avvistato in panne ai bordi di un'autostrada

Quanto costano le cuffie di Dyson

Al momento l’azienda non ha ancora fissato un prezzo di lancio. Le Dyson Zone dovrebbero essere messe in vendita nel 2023. Negli Stati Uniti si parla di 949 dollari, una cifra con cui è possibile acquistare quasi due paia di Apple AirPods Max, il modello top di gamma delle cuffie wireless di Cupertino. Non solo. Per reggere tutto il sistema di purificazione dell’aria Dyson non ha risparmiato sul peso. Le nuove cuffie pesano 595 grammi senza mascherina. Con tutti i componenti montati arrivano a 670 grammi.