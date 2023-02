Coso sono i GLSDB, i missili a lungo raggio che gli Stati Uniti sono pronti a inviare all’Ucraina I missili GLSDB sono prodotti dall’azienda svedese SAAB e dalla statunitense Boeing. Si tratta di missili a lungo raggio: sono in grado di raggiungere obiettivi posizionati a 150 km. Dalle prime indiscrezioni dovrebbero far parte di un pacchetto di aiuti da 2 miliardi di dollari.

L’indiscrezione arriva dall’agenzia di stampa Reuters. Gli Stati Uniti sono pronti a firmare un nuovo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina. Questa volta si parla di 2 miliardi di dollari. Secondo una delle fonti citate da Reuters, circa 1,72 miliardi dovrebbero provenire dal fondo Ukraine Security Assistance Iniziative (USAI) creato apposta per questo tipo di operazioni. Dal febbraio del 2022 gli Stati Uniti hanno inviato 27,2 miliardi di dollari di aiuti all’Ucraina.

Al netto della proporzione degli aiuti, in questo pacchetto sono inclusi per la prima volta dei missili a lungo raggio. La sigla con cui sono noti è GLSDB, un acronimo che sta per Ground-launched small diameter bomb. Possono essere lanciati da mezzi attrezzati con lanciarazzi e sono in grado di arrivare fino a 150 chilometri di distanza.

Con i GLSDB si apre un nuovo capitolo per gli aiuti militari ceduti dall’Occidente all’Ucraina, dopo il via libera dei carri armati Leopard e degli Abrams M1. Per adesso invece non sembra esserci nessuna possibilità per i caccia F-16 chiesti da Kiev, degli aerei da guerra che molti eserciti stanno dismettendo in favore di mezzi più moderni come gli F-35.

A cosa servono i GLSDB

C’è sempre un commento che torna nelle analisi militari quando si parla di un nuovo tipo di armamento inviato in Ucraina: “Questo da solo non basterà a fermare l’invasione russa ma insieme ad altre armi potrebbe aiutare”. Anche in questo caso i GLSDB non sono un “Magic Bullet”, come dicono le testate statunitensi. Eppure permetteranno all’esercito di Kiev di indebolire le linee di attacco russe, soprattutto le retrovie.

Non solo. Con l’arrivo di questi missili le linee russe potrebbero decidere di retrocedere per allontanarsi dalla portata dei nuovi missili. Una meccanica simile a quella vista con l’arrivo degli Himars, missili in grado di raggiungere gli 80 chilometri.

Come funzionano i GLSDB

I GLSDB sono prodotti da SAAB, azienda svedese, e da Boeing, azienda statunitense. Come spiega Reuters, combinano una GBU-39 Small Diameter Bomb (SDB) con il motore a razzo M26. Parliamo di un razzo lungo 3,9 metri con un diametro di 24 censimenti e un peso di 272 chili. Ha un sistema di navigazione Gps che gli permette di evitare gli ostacoli in prossimità e si può programmare per esplodere vicino al bersaglio oppure penetrare nel terreno o nei rifugi sotterranei e poi esplodere in un secondo momento. Ogni razzo costa circa 40.000 dollari.