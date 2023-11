Cosa sappiamo del primo film in live-action di Legend of Zelda Legend of Zelda è uno dei franchise più importanti nella storia dei videogiochi. L’ultimo capitolo si intitola The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, è uscito a maggio e in tre giorni ha venduto 10 milioni di copie.

A cura di Valerio Berra

Il lancio è stato quantomeno bizzarro. Nessun trailer, nessun post a effetto, nemmeno una piccola comparsa a un evento. Solo un post su X (fu Twitter). Eppure l’effetto è stato notevole. Shigeru Miyamoto ha scritto dall’account ufficiale di Nintendo che è in produzione un film in live-action basato su Legend of Zelda. Se non lo conoscete, Shigeru Miyamoto è un game designer dalla carriera leggendaria, nel 1985 ha creato Super Mario Bros. e nel 1986 ha lanciato Legend of Zelda. Due dei franchise che hanno avuto più successo nella storia dell’intero settore.

Miyamoto non ha dato molti particolari sulla nuova produzione. Ha detto solo che sarà coinvolto anche Avi Arad, altro nome discretamente noto nell’universo nerd. Avi Arad è il produttore cinematografico che ha fondato i Marvel Studios e ha partecipato attivamente alla creazione di pellicole come Iron Man e Spider-Man: Into the Spider-Verse. In tutto il progetto verrà coinvolta direttamente anche Nintendo, l’azienda di videogiochi che ha guidato lo sviluppo della saga di Legend of Zelda.

Le parole di Miyamoto

Le uniche notizie sul progetto quindi sono racchiuse in due tweet (ora si chiamano solo post) di Miyamoto: “Qui Miyamoto. Lavoro ormai da molti anni al film live-action di The Legend of Zelda con il caro Avi Arad, che ha prodotto molti film di grande successo. Ho chiesto ad Avi Arad di produrre questo film con me e ora abbiamo ufficialmente iniziato lo sviluppo del film. Anche Nintendo è molto coinvolta in questo progetto. Ci vorrà del tempo prima che il film arrivi in sala, ma spero che non vediate l'ora di andare al cinema”.

Leggi anche Cosa sappiamo di questo assurdo fossile in cui un mammifero mangia un dinosauro

I numeri di Legend of Zelda

Con quasi 30 milioni di copie vendute in tutto il mondo The Legend of Zelda: Breath of the Wild nel 2017 è il 25° videogioco più venduto nella storia. L’ultimo capitolo della saga si intitola The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ed è uscito lo scorso maggio. Ha venduto 10 milioni di copie in tre giorni. Qui trovate la nostra recensione. Il protagonista è Link, un giovane di razza Hylian. Il suo principale obiettivo nei vari capitoli della serie è quello di salvare la Principessa Zelda viaggiando attraverso la regione fantastica di Hyrule. Nota di colore: l’ultimo capitolo del gioco offre un’enorme libertà creativa ma i suoi utenti hanno usato questo infinito ventaglio di possibilità principalmente per creare macchine da guerra.