Con questo trucco puoi mettere un cuore enorme su Instagram

A cura di Valerio Berra

Su Instagram c’è un'animazione un po’ nascosta. Le prime tracce risalgono allo scorso agosto. È qui che questo social network ha deciso di inserire una funzione legata al pulsante dei like. Per esprimere il proprio sostengo a un post, lo sappiamo, ci sono due modi. Il primo è quello di centrare esattamente l’icona del like sotto la foto o il video che ci interessa, il secondo è quello di stampare un doppio tocco direttamente sul contenuto.

Da agosto in questa funzione è stato introdotto un piccolo Easter Egg. Se tocchiamo una volta la foto o il video a cui siamo interessati non succede nulla. Se lo tocchiamo due volte di seguito compare il like e un piccolo cuore che sale verso la sommità dello schermo. Se però decidiamo di esprimere tutto il nostro sostegno e ci scappa il pollice, allora sulla foto comparirà un cuore due volte più grande di quello normale. Più tocchiamo e più il cuore si ingrandisce.

C’è ovviamente un limite. Al destinatario non arriveranno quattro cuori o un cuore gigante. Il nostro sforzo di dedizione si trasformerà in un semplice like, come quelli che sono fermati al double tap. Eppure dal nostro schermo il cuore potrà diventare sempre più grande. Sui social si trovano tutorial e video he mostrano come il cuore possa arrivare a riempire anche tutto lo schermo.

Forse dipende dalla velocità con cui si riesce a schiacciare, forse dal numero di tap o forse da quanto il vostro schermo è in grado di assorbire e processare gli impulsi. Eppure non è semplicissimo riuscire a creare un cuore che sia più grande del contenuto su cui viene stampato. A tutti gli effetti quindi questa funzione sembra essere un semplice Easter Egg, uno scherzo nascosto tra le pieghe del codice.

Gli altri Easter Egg di Instagram

Non è la prima volta che su Instagram si può trovare un Easter Egg. Nell’ottobre del 2020 in occasione dei suoi primi dieci anni di attività, Instagram aveva dato la possibilità agli utenti di cambiare l’icona dell’applicazione che appariva sui loro smartphone. Potevano scegliere tra alcune varianti colorate e le vecchie icone di Instagram. C’era anche una versione prima del lancio ufficiale che mostrava solo l’obiettivo di una camera chiuso.