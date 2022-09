Come sarebbe oggi Lady Diana? L’intelligenza artificiale che invecchia le celebrity scomparse La gallery con questi ritratti è stata creata da Alper Yesiltas, avvocato e fotografo turco.

A cura di Valerio Berra

Nell’estate del 2019 per un paio di settimane è partita sui social la moda di FaceApp. Si sceglieva una foto, la si dava in pasto ai server della società russa Wireless Lab e dopo qualche istante tornava indietro con i nostri tratti somatici invecchiati di circa 40 anni. Di software di intelligenza artificiali in grado di simulare l’invecchiamento ne esistono parecchi, spesso con risultati non esattamente realistici. Il fotografo turco Alper Yesiltas ha deciso di lavorare a una serie di ritratti in cui ha educato l’intelligenza artificiale a creare effetti più raffinati.

Il risultato è il progetto “As if nothing happened”, “Come se non fosse successo niente”. Qui Alper Yesiltas ha modificato i volti di alcune celebrity che sono scomparse prima di arrivare alla vecchiaia. C’è Lady Diana, morta il 31 agosto del 1997 e rimasta per sempre ai suoi 36 anni, c’è Freddie Mercury, scomparso quando aveva 45 anni e c’è anche Amy Winehouse, morta nel 2011 a 27 anni.

Da avvocato a fotografo, la popolarità di Yesilitas

Alper Yesilitas non è un fotografo professionista e nemmeno un artista digitale a tempo pieno. Come scrive lui, fino a questo momento ha sempre lavorato come avvocato. Questo progetto sta acquisendo una certa visibilità perché ha pubblicato le sue immagini sul sito BoredPanda.com, dove la sua gallery ha collezionato oltre 322.000 visualizzazioni: “Vorrei condividere con voi la prima raccolta di immagini del mio progetto basato sull'intelligenza artificiale chiamato "Come se non fosse successo niente. Dietro questo progetto c'è la domanda: come sarebbero le persone se non fossero state mai raggiunte da certi eventi?”.