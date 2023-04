Come faremo sesso nello Spazio? Ce lo spiega una ricerca scientifica L’assenza di gravità stravolge le dinamiche di un rapporto sessuale, dagli sbalzi ormonali alle erezioni. È fondamentale approfondire le ricerche per assicurare la riproduzione umana nel futuro.

A cura di Elisabetta Rosso

Nei prossimi dieci anni si potrebbe partire per una vacanza in orbita, viaggiare da un pianeta all'altro e fare sesso nello Spazio. Una nuova ricerca scientifica pubblicata ad aprile parte da una premessa semplice: nel prossimo futuro gli umani dovranno essere in grado di concepire anche in un ambiente con microgravità. "Data l'importanza a lungo termine della riproduzione umana oltre la Terra, l'umanità sta cercando di diventare una specie multi-planetaria, dobbiamo prendere la questione sul serio", ha spiegato Egbert Edelbroek, coautore del rapporto e capo di SpaceBorn United, un'organizzazione che studia la riproduzione nello Spazio. Anche perché in realtà non è così semplice, potrebbero esserci problemi di erezioni, calo del desiderio e anche bolle di fluidi corporei che galleggiano nel vuoto. La magia dell'assenza di gravità.

Lo studio si è concentrato sui potenziali rischi, e problemi che andranno risolti a breve. Come spiega il team, l'industria del turismo spaziale è quasi una realtà commerciale. Non solo, se davvero sarà necessario migrare su un altro pianeta in futuro (secondo Elon Musk succederà entro il 2050) diciamo che la riproduzione sarebbe il primo problema da affrontare perché, parafrasando Antonio Gramsci, in principio non era il verbo, ma il sesso.

Come fare sesso nello Spazio

"Il nostro punto di partenza era un commento sul sesso nello Spazio, ma quando abbiamo controllato, siamo rimasti sorpresi che il settore non abbia considerato apertamente i rischi e questo ha portato allo studio", ha sottolineato l'autore della ricerca David Cullen, professore di astrobiologia e biotecnologia spaziale a Cranfield, in un comunicato dell'Università. Il team ha spiegato che il sesso nello Spazio non è qualcosa di futuristico è per questo bene mettere le basi per poterlo fare il sicurezza.

Leggi anche Questa modifica al Sistema solare può espellere la Terra nello spazio profondo e annientarci

Già verso la metà del XX secolo, l'umanità ha scoperto che il corpo in ambienti a bassa gravità funziona in modo diverso. Cambia il flusso sanguigno, la forza scheletrica, muscolare e gli equilibri ormonali. Non solo, in assenza del campo magnetico terrestre si è più esposti alle radiazioni ambientali che potrebbero interferire con il DNA causando tumori o degenerazioni nervose. Ma all'inizio non era importante, le missioni duravano pochissimo, erano un lancio dove al massimo due persone schiacciate un una scatoletta di latta assaggiavano lo Spazio per poi tornare quasi subito sulla Terra. Negli anni '80 però cominciano a nascere le nuove stazioni spaziali, quelle che hanno permesso agli astronauti di rimanere per mesi in orbita. In quel momento i membri del Consiglio nazionale delle ricerche degli Stati Uniti per la prima volta cominciarono a domandarsi quali sarebbero stati gli effetti dello Spazio sulla fertilità e sulla possibilità di riprodursi lontano dalla Terra.

La ricerca sul concepimento nello Spazio parte da lì e poi va a rilento, spesso sminuita dalle istituzioni governative. La NASA, per esempio, ha espressamente vietato gli astronauti di avere rapporti sessuali. A dare un'accelerata è stato sicuramente il turismo spaziale, e così negli ultimi anni sono emersi documenti e studi per comprendere dinamiche e rischi. Per esempio un primo problema potrebbe essere il desiderio, dato che l'assenza di gravità influisce sugli sbalzi ormonali, lo squilibrio potrebbe diminuire l'eccitazione fisica. Non solo, gli sbalzi di pressione potrebbero causare malfuzionamenti sulla pressione sanguigna dei genitali compromettendo l'erezione, e visto che per i principi base della fisica i liquidi si accumulano in mancanza di gravità, non sarebbe nemmeno strano vedere bolle di sperma che galleggiano dopo un orgasmo, compromettendo quindi la riproduzione. Proprio in vista delle difficoltà del futuro, "è il momento di parlare e studiare queste questioni spinose", spiegano gli autori della ricerca, "prima che il business dello Spazio diventi fiorente".