Apple vuole usare cobalto riciclato per i suoi dispostivi, un elemento che adesso è più importante dell’oro Il cobalto è un elemento chimico fondamentale per la costruzione delle batterie al litio. Per ora è insostituibile ma la sua estrazione ha costi altissimi: la maggior parte del cobalto usato nella filiera tecnologica arriva dalle miniere che si trovano nella Repubblica Democratica del Congo.

Cobalto. Simbolo nella tavola periodica: Co. Negli ultimi anni questo singolo elemento chimico è diventato fondamentale per l’industria elettronica. Viene usato per la produzione delle batterie al litio, quelle che alimentano la maggior parte dei nostri dispositivi. La sua presenza è fondamentale per permettere alla batteria di fornire energia il più a lungo possibile, sia per gli smartphone che devono arrivare a sera ancora operativi che per le auto elettriche che devono estendere la loro durata. Un materiale che ora Apple punta a riciclare per tutti i suoi dispositivi.

Il problema dell’estrazione del cobalto

È l’oro della tecnologia, o forse l’oro di tutta la rivoluzione Green finché le energie pulite continueranno a basarsi sulle batterie al litio. La sua estrazione però è complessa. Molte delle miniere di cobalto da cui dipende l’approvvigionamento della filiera tecnologica si trovano nel Sud della Repubblica Democratica del Congo, nel 2021 secondo la US Geological Survey da queste terre è arrivato il 70% della fornitura mondiale di cobalto.

Nelle miniere del Congo spesso lavorano dei minori in condizioni che non prevedono nessun tipo di norma sulla sicurezza. Secondo un rapporto di Unicef pubblicato nel 2014 (quando le batterie al litio erano meno ricercate di adesso) in queste miniere lavoravano cara 40.000 bambini. L’estrazioni di cobalto, spiega Amnesty International, può provocare anche malattie respiratorie causate dall'inalazione di polvere di cobalto.

Il programma di Apple

La scelta annunciata da Apple è solo un primo passo. Entro il 2025 l’azienda di Cupertino si propone di usare cobalto riciclato in tutte le batterie dei suoi dispositivi. Altri progetti di materiali riciclati riguarderanno anche circuiti, saldature in stagno e placcature in oro. L’obiettivo finale per Apple è produrre dispositivi usando solo materiali riciclati. Un obiettivo che però deve coincidere anche con le previsioni di vendita dei prossimi anni. Anche se nel primo trimestre del 2023 sul mercato dei pc Apple ha perso il 40%, in quello degli smartphone gli iPhone sono ancora in crescita. Secondo i dati di StartCounter tra gennaio e febbraio 2023 Apple è ritornata ad essere il principale produttore di smartphone al mondo con una quota di mercato sulle nuove vendite del 27,1%.