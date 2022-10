Apple ha lanciato una chiave digitale per aprire le serrature (e le vendite sembrano funzionare) Si chiama LevelLock+ ed entra nel mercato in crescita delle serrature intelligenti. Entro il 2030 questo settore potrebbe valere 8,13 miliardi di dollari.

A cura di Elisabetta Rosso

Si potranno aprire tutte le porte con un semplice tocco. La nuova funzionalità di Apple progettata da Level Home è una serratura intelligente. È il primo lucchetto supportato da Home Key venduto negli Apple Store. Si chiama LevelLok+, costa 350 dollari, ed è il passo in più verso il processo di digitalizzazione che l’azienda sta portando avanti da anni.

Come funziona LevelLock+?

Una volta installato la porta di casa può essere aperta o chiusa utilizzando Apple Home Key, una funzione che sfrutta gli NFC e token di sicurezza nel software Apple. Gli utenti potranno aggiungere la chiave digitale all’Apple Wallet, e basterà usare i propri dispositivi (iPhone o Apple Watch), per bloccare e sbloccare le serrature.

Non solo. C'è anche la funzione blocco automatico. Quando ci si avvicina la serratura intelligente si apre automaticamente riconoscendo il dispositivo associato. Si possono utilizzare anche i comandi vocali, chiedere quindi a Siri di bloccare o sbloccare la porta di casa, ed è anche possibile condividere l’accesso con altri utenti di Apple home. Utile per aprire comodamente la serratura ad amici e parenti, potenzialmente potrebbe diventare anche una soluzione pratica per i soggiorni di breve periodo su Airbnb, o, più in generale, per i servizi di noleggio.

Il mercato in crescita delle serrature intelligenti

Le serrature smart son diventate, sempre di più, un accessorio ambito. Tanto che secondo l'ultimo rapporto di Gran View Research Inc, il mercato delle serrature intelligenti potrebbe raggiungere gli 8,13 miliardi di dollari entro il 2030. I fattori chiave che spingono verso la crescita si riscontrano nella maggior penetrazione globale di Internet in tutti i settori, nella crescente attenzione dei consumatori verso i sistemi di sicurezza avanzati, verso la domotica (o smart home), e non manca la progressiva dipendenza dalle app che semplificano i processi quotidiani.

Infatti, oltre a Home Key, Apple ha annunciato Car Key, capace di sbloccare le auto BMW e Hyundai, e Room Key, che inserisce le chiavi degli hotel nell'app Wallet di Apple. Sempre di più l’azienda sta creando una rete di interdipendenza quotidiana. Un escamotage anche per impedire agli utenti di scegliere altre marche per i propri dispositivi.

Non si potrà aggiornare il proprio Home Key

Dal debutto di Home Key nel 2021, c'è stato un solo modello di serratura in vendita negli Stati Uniti, lo Schlage Encode Plus. Gli appassionati di smart home sui forum di Reddit hanno speculato a lungo su quali aziende avrebbero potuto lanciare dispositivi Home Key aggiuntivi nell'ultimo anno.

Nota negativa. LelvelLok+ non aggiornerà il firmware sui suoi vecchi blocchi per supportare Home Key. "Non abbiamo in programma di eseguire un aggiornamento del firmware per Touch", ha affermato il Ceo di Level John Martin. "Avevamo bisogno di innovare la parte di base della tecnologia che è all'interno del prodotto per supportare le chiavi domestiche in modo tale da produrre serrature di prima classe".