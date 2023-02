Il ghiaccio marino dell’Antartide ha raggiunto un nuovo minimo storico

L’area di Oceano Antartico coperta dal ghiaccio ha raggiunto un nuovo minimo storico, scendendo al di sotto del primato stabilito lo scorso anno. Lo ha comunicato il National Snow & Ice Data Center (NSIDC) degli Stati Uniti, rilevando un’estensione di 1,91 milioni di chilometri quadrati questa settimana rispetto al precedente record di 1,92 milioni di chilometri quadrati stabilito il 25 febbraio 2022.

Il nuovo minimo è però destinato a non essere il peggior dato del 2023, in quanto si prevede che l’estensione del ghiaccio marino diminuirà ulteriormente nei prossimi giorni o settimane prima di raggiungere il minimo annuale. Questo perché, al termine della stagione dello scioglimento mancano probabilmente un paio di settimane, precisa l’NSIDC. Negli anni passati, il minimo annuale è stato registrato tra il 18 febbraio e il 3 marzo, comportando la previsione di ulteriori perdite.

L’attuale minimo storico, rilevato il 13 febbraio, rappresenta comunque il secondo valore annuale consecutivo in cui l’estensione del ghiaccio antartico è scesa al di sotto dei 2 milioni di chilometri quadrati. Secondo gli esperti, con gran parte della costa antartica priva di ghiaccio, le piattaforme che delimitano la calotta glaciale sono esposte all’azione delle onde e condizioni più calde, portando alla rottura delle aree più deboli.

Estensione minima annuale del ghiaccio marino antartico (in nero) dal 1979 al 2023. In grigio il nuovo minimo storico del 2023, che è ancora preliminare, con ulteriori perdite attese. In blu la tendenza lineare al ribasso dello 0,9% per decennio (non è statisticamente significativa). In rosso la media di cinque anni / NSIDC

I dati mostrano inoltre che l’attuale area oceanica coperta dai ghiacci è ben al di sotto dei livelli della stagione di scioglimento dello scorso anno già da metà dicembre.

L’estensione del ghiaccio marino antartico al 13 febbraio 2023 e confronto con gli anni precedenti. Dal 2022 al 2023 è mostrato in blu, dal 2021 al 2022 in verde, dal 2020 al 2021 in arancione, dal 2019 al 2020 in marrone, dal 2018 al 2019 in magenta e dal 2013 al 2014 in marrone tratteggiato. La mediana dal 1981 al 2010 è in grigio scuro. Le aree grigie attorno alla linea mediana mostrano gli intervalli interquartile e interdecile dei dati / NSIDC