Come ridurre l’invecchiamento e mantenersi giovani e in salute: ecco le 8 mosse che allungano la vita

A cura di Valeria Aiello

Che ci piaccia o no, tutti dobbiamo invecchiare. Ma il modo in cui invecchiamo non è altro che il risultato di come abbiamo vissuto. La nostra età anagrafica può infatti essere molto diversa da quella biologica, che sono gli anni che effettivamente dimostriamo. E che, nei limiti della natura umana, possiamo tenere sotto controllo, rallentando la velocità di invecchiamento e mantenendoci più giovani e in salute.

Come rallentare l’invecchiamento in 8 mosse: la ricerca dell’AHA

Gli scienziati hanno individuato 8 comportamenti che possono rallentare il ritmo di invecchiamento biologico: mantenere sotto controllo il peso corporeo, la glicemia, il colesterolo e la pressione sanguigna, garantire un buon riposo notturno e un regime alimentare sano, fare attività fisica regolare e, per chi fuma, abbandonare il vizio delle sigarette. Chi segue queste abitudini, assicurano gli studiosi, promuove il benessere del cuore che, a sua volta, può ridurre la velocità dell’invecchiamento biologico fino a sei anni.

Per arrivare a questa conclusione, gli studiosi hanno valutato i dati di oltre 6.500 adulti (età media 47 anni), misurando l’età biologica dei partecipanti attraverso l’analisi di metabolismo, funzione degli organi e livelli di infiammazione. L’analisi ha portato alla definizione dei “Life’s Essential 8”, gli otto comportamenti modificabili che predispongono a una migliore salute del cuore, di cui quattro relativi allo stile di vita e quattro indicatori di salute.

Avere un punteggio di Life’s Essential 8 più alto, spiegano i ricercatori, significa avere una buona salute cardiovascolare, che è associata a un’età biologica di circa sei anni in meno. I risultati dello studio sono stati presentati alla Scientific Sessions Conference 2023 dell’American Heart Association (AHA) a Philadelphia, in Pennsylvania.

“Una maggiore aderenza a tutti i parametri Life’s Essential 8 e il miglioramento della salute cardiovascolare possono rallentare il processo di invecchiamento del corpo e apportare molti benefici negli anni – ha affermato Nour Makarem, autore senior dello studio e assistente professore di epidemiologia presso la Mailman School of Public Health presso l’Irving Medical Center della Columbia University di New York City – . Abbiamo scoperto che una maggiore salute cardiovascolare è associata a un invecchiamento biologico rallentato, misurato mediante età biologica”.

In conclusione, le otto azioni, che rientrano nei parametri degli Life’s Essential 8 dell’AHA e che possono rallentare il processo di invecchiamento, sono:

Seguire una dieta sana

Essere più attivi

Smettere di fumare

Dormire bene

Mantenere un peso forma

Controllare il colesterolo

Fare attenzione alla glicemia

Tenere sotto controllo la pressione sanguigna

Sulla base di questi parametri, i ricercatori hanno inoltre riscontrato un’associazione “dose-dipendente”, vale a dire che al crescere del numero di punti cardine perseguiti, migliore è la salute del cuore e, di conseguenza, maggiore è la riduzione dell’invecchiamento biologico.

“Questi risultati ci aiutano a comprendere il legame tra età anagrafica ed età biologica e in che modo seguire abitudini di vita sane possa aiutarci a vivere più a lungo – ha aggiunto Donald Lloyd-Jones, presidente del gruppo di stesura dei Life’s Essential 8 – . Tutti vogliamo vivere più a lungo e, cosa ancora più importante, tutti vogliamo vivere in modo più sano più a lungo in modo da poter davvero godere della nostra esistenza ed avere una buona qualità di vita per il maggior numero di anni possibile”.