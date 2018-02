Il rene di una donna di 28 anni sarebbe stato venduto dal marito e dai suoceri a un commerciante di Chhattisgarh dopo che per mesi avrebbero aspettato il pagamento di una dote concordata da tempo di 200.000 rupie, ovvero circa 2500 euro. La storia di Rita Sarkar – questo il nome della donna – risale a due anni fa ma la stampa indiana ne sta scrivendo in questi giorni in seguito all’arresto del marito. Da quanto emerso, il marito di Rita – un indiano del Bengala Occidentale che si chiama Biswajit Sarkar – ha portato la moglie in una clinica privata di Calcutta, ufficialmente per trattare una presunta appendicite, e lì avrebbe chiesto ai medici di asportare un rene che poi avrebbe venduto al commerciante. La donna, dopo quell’intervento, continuava ad avere dei dolori e alla fine, tre mesi fa, è finita in ospedale dove le hanno detto che il suo rene destro era scomparso. Sconvolta dalla rivelazione, la giovane donna si è fatta visitare anche in un’altra struttura ed effettivamente ha avuto la conferma di avere un solo rene.

La donna ha denunciato il marito dopo aver capito quanto accaduto – A quel punto Rita ha presentato denuncia alla polizia, che ha di conseguenza arrestato il marito e il cognato. “Mio marito mi aveva detto di non parlare con nessuno di quell’intervento a Calcutta. Ora capisco perché mi aveva proibito di rivelare qualcosa. Lui e la sua famiglia mi hanno torturato per dodici anni per la dote e quando la mia famiglia non ha risposto alle loro richieste hanno venduto il mio rene”, ha denunciato la donna. Secondo quanto riportato dai media indiani, fonti della polizia hanno dichiarato che gli imputati hanno ammesso che il rene è stato venduto a un commerciante di Chhattisgarh. Sono in corso controlli anche nella casa di cura in cui la donna è stata operata: si ipotizza un traffico di organi.