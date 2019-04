Aveva accumulato un vero e proprio "tesoro del porno", e quando i genitori hanno deciso di buttarglielo via lui li ha denunciati: è accaduto negli USA, dove un uomo di punto in bianco si è ritrovato senza più i suoi 12 scatoloni di film e giornali pornografici e due di sex toys, il tutto per un valore complessivo di quasi 30mila dollari. Come racconta l'Independent, tre anni fa l'uomo, da poco separato dalla moglie, aveva fatto ritorno nella casa dei suoi, in Michigan. Alcuni mesi dopo la polizia ha ricevuto una strana telefonata dove si faceva riferimento alla scomparsa di un'incredibile collezione di materiale pornografico tra dvd e oggetti di piacere, per un valore complessivo di ben 29mila dollari.

A quanto pare sarebbe stata una "distrazione" da parte dei genitori a farli sbarazzare del "tesoro" poco prima di un trasloco in Indiana. L'uomo ha accusato madre e padre di averlo fatto deliberatamente, chiedendo loro di risarcirlo dell'irreparabile perdita. La denuncia è stata ricevuta dallo sceriffo della contea di Ottawa: il "pornoamatore" ha intentato nei confronti dei genitori una causa civile da 86.822 dollari per la presunta distruzione della sua preziosa collezione. Secondo quanto emerso nel corso delle indagini, il figlio aveva scritto questa mail ai genitori: "Se aveste avuto dei problemi con le mie cose, avreste dovuto dirmelo subito e me ne sarei andato altrove. Invece, avete deciso di stare zitti per poi vendicarvi in un secondo momento". "Che tu ci creda o no, ho distrutto la collezione porno per la tua salute mentale ed emotiva", la risposta del padre.