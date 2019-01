Quelli che per molti sono stati giorni di festa con l'arrivo del nuovo anno si sono rivelati invece un vero e proprio incubo per un anziano signore toscano che, dopo essere stato bloccato a letto da un improvviso malore, è rimasto per giorni senza magiare né bere rischiando seriamente di morire disidratato nella propria abitazione. Protagonista della disavventura un pensionato di 66 anni residente a Firenze, salvato infine solo martedì dall'intervento della polizia che ha sfondato la porta di ingresso trovandolo immobile a letto.

In quella posizione l'uomo sarebbe rimasto per circa una settimana senza riuscire a chiedere aiuto né ad alzarsi per bere o mangiare. A lanciare l'allarme, ma solo dopo alcuni giorni, è stato un parente preoccupato perché, dopo vari tentativi a diverse ore e in diversi giorni, non riusciva a contattarlo nemmeno a casa sua, in zona Galluzzo, dove abita da solo. Il familiare infatti ha deciso infine di chiamare la polizia che è intervenuta sul posto salvando il 66enne. L'uomo è stato trovato febbricitante e in stato di forte disidratazione ed è stato soccorso dai sanitari del 118 che sono giunti successivamente sul posto e lo hanno portato immediatamente in ospedale dove è stato ricoverato.