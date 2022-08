USA, capitano dei vigili del fuoco perde i suoi tre figli in un incidente stradale Steve Biakanja, comandante della stazione dei vigili del fuoco di San Jose, in California, ha perso tutti e tre i suoi figli in un incidente stradale avvenuto domenica sera.

A cura di Davide Falcioni

Steve Biakanja, comandante della stazione dei vigili del fuoco di San Jose, in California, ha perso tutti e tre i suoi figli in un incidente stradale avvenuto domenica sera.

A perdere la vita – come riferiscono i media statunitensi – sono state le gemelle 14enni, Leigh e Lucy, e il figlio di 12 anni, Ben. Tutti e tre viaggiavano a bordo di un'automobile che si è schiantata lungo l'autostrada 156 a Hollister. Anche Lisa Biakanja, l'ex moglie di Steve che era al volante, ha avuto la peggio nell'incidente.

Secondo la California Highway Patrol, i quattro stavano viaggiando a bordo di una Tesla del 2014 lungo l'autostrada 156 in direzione est quando, per ragioni ancora sconosciute, la vettura ha improvvisamente sbandato colpendo il rimorchio di un trattore. Per i quattro occupanti dell'automobile non c'è stato niente da fare.

La tragedia che ha travolto il capitano Biakanja ha sconvolto migliaia di persone: i suoi colleghi della stazione dei vigili del fuoco di San Jose hanno avviato una raccolta fondi su GoFundMe per ridurre l'onere finanziario per l'uomo. La caserma ha affermato che i fondi serviranno a coprire le spese funebri dei bambini, oltre a consulenze psicologiche, pasti e altre forme di sostegno per Biakanja e sua moglie Thaun.

"A San Jose, ogni membro della squadra è considerato una famiglia e, nei momenti di bisogno, una famiglia deve restare unita. Il capitano Biakanja ha fatto la guardia alla sua comunità per anni, vivendo il credo del dipartimento di ‘For the Kids', al servizio del suo popolo. Nel momento del bisogno, chiediamo il vostro aiuto per i suoi figli. Con il vostro sostegno, possiamo fare del nostro meglio per alleviare il peso di questa tragedia e per onorare la memoria dei suoi amati figli", ha scritto il dipartimento.