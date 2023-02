Ucraina, allerta aerea in tutto il Paese. 007 di Kiev: “Putin vuole conquistare Donbass entro marzo” Aggiornamenti sulla guerra in Ucraina: bombardamenti contro edifici civili a Kherson e a Izyum, allerta aerea in tutto il Paese. Gli 007 di Kiev: “Puti mira a conquistare Lugansk e Donetsk entro marzo”. Oggi meeting dei leader Ue nella Capitale ucraina con il presidente Zelensky.

A cura di Ida Artiaco

Mattinata di paura in Ucraina, dove l'allerta aerea è scattata in tutte le regioni. Secondo quanto riportano i canali Telegram locali, dalla Bielorussia si è alzato in volo un caccia Mig-31K potenziale vettore del missile ipersonico russo Kinzhal. Ma bombardamenti si sono verificati durante la notte, provocando vittime e feriti.

Bombe russo su Kherson e Izyum

Bombe sono cadute durante la notte a Kherson, dove due civili sono rimasti uccisi e nove feriti. Tra di loro anche un bambino di 5 anni. L'amministrazione militare regionale, citata da Unian, ha riferito che la regione è stata attaccata dall'esercito della Federazione per 65 volte nell'ultimo giorno, 13 volte la sola città di Kherson, che è la più bombardata al di fuori del Donbass: sono stati colpiti condomini, un cantiere navale, una scuola.

Un bombardamento russo si è verificato nelle prime ore del mattino anche nella città di Barvinkovo, nel distretto orientale di Izyum, uccidendo due fratelli e ferendo il padre. Lo ha reso noto il capo dell'amministrazione militare regionale di Kharkiv Oleg Synegubov, come riporta Unian.

"Oggi, intorno alle 4,30, il nemico ha bombardato la città di Barvinkovo. Due fratelli, di 49 e 42 anni, sono stati uccisi. Il padre, di 70 anni, è rimasto ferito", ha dichiarato Synegubov. Nelle ultime 24 ore, l'esercito russo ha lanciato missili e razzi su edifici residenziali a Vovchansk, Kupyansk, Dvorichna e altri insediamenti dei distretti di Chuguyiv, Kupyansk e Kharkiv. Molte case sono state danneggiate o distrutte, dopo le esplosioni sono scoppiati alcuni incendi.

L'obiettivo di Putin: "Impadronirsi di Lugansk e Donetsk entro marzo"

Ma proprio il Donbass resta l'obiettivo principale dell'operazione russa in Ucraina. Secondo l'intelligence di Kiev, Vladimir Putin ha ordinato al suo esercito di impadronirsi entro marzo delle regioni di Lugansk e Donetsk.

E sul terreno effettivamente si registra "un'intensificazione degli attacchi russi, in particolare nel Lugansk", ha dichiarato alle tv ucraine il governatore Sergy Gaidai. "Gli occupanti sono diventati più attivi sul fronte orientale. In particolare nella regione di Luhansk, gli occupanti stanno raccogliendo ancora più riserve. I russi stanno disattivando Internet mobile nella parte occupata del Lugansk per paura che i residenti locali denuncino il movimento di attrezzature", ha aggiunto.

Oggi a Kiev il meeting dei leader europei

Inoltre, sempre oggi la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Charles Michel presiederanno a Kiev, insieme al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il 24mo vertice Ue-Ucraina. Si tratta del primo vertice in questo formato dall’inizio dell’aggressione russa e anche dalla concessione all’Ucraina, da parte del Consiglio europeo, dello status di Paese candidato all’adesione, oltre che del primo vertice che l’Ue organizza in territorio di guerra.

"La Russia sta pagando un prezzo pesante, poiché le nostre sanzioni stanno erodendo la sua economia, facendola arretrare di una generazione", ha detto ieri Von der Leyen. "Entro il 24 febbraio, esattamente un anno dall'inizio dell'invasione, miriamo a mettere in atto il decimo pacchetto di sanzioni".