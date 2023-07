Perché secondo Zelensky il ponte di Crimea è obiettivo militare da distruggere “Il ponte di Crimea è un obiettivo per le forze armate ucraine e deve essere neutralizzato perché Mosca lo usa per la guerra” ha dichiarato il presidente ucraino, sostenendo che è una “struttura nemica costruita fuori dalla legge”.

A cura di Antonio Palma

Da giorni l'Ucraina è tornata a prendere di mira pesantemente la Crimea occupata dai russi, bombardando installazioni militari di Mosca, come le basi di addestramento, ma anche installazioni civili come il Ponte di Kerch, per la seconda volta. Atto quest'ultimo che Mosca definisce un crimine di guerra in quanto il Ponte sarebbe usato solo per fini civili di collegamento con la madre patria. Una considerazione quest'ultima che lo stesso Zelensky oggi ha rigettato confermano che Kiev considerata obiettivo legittimo il Ponte di Crimea che collega la Penisola alla Russia.

Del perché Kiev consideri il Ponte di Crimea come obiettivo lo ha spiegato lo stesso Zelensky rispondendo alle domande in video collegamento all'Aspen security forum. "Il ponte di Crimea è un obiettivo per le forze armate ucraine e deve essere neutralizzato perché Mosca lo usa per la guerra" ha dichiarato infatti il presidente ucraino, aggiungendo che non si tratta solo di una "piccola strada logistica ma di un strada usata per alimentare la guerra con il trasporto di munizioni, che la Russia ha fatto su base giornaliera, militarizzando l'intera penisola".

"Per noi questa è comprensibilmente una struttura nemica costruita fuori dalla legge, fuori dal diritto internazionale e da tutte le leggi applicabili. Quindi comprensibilmente il Ponte di Kerch è un nostro obiettivo come qualsiasi obiettivo che porti guerra e non pace" ha proseguito Zelensky. Il capo di Stato ha ricordato infine a tutti che l'obiettivo dell'Ucraina è liberare la Crimea dai russi, in quanto si tratta "di territorio sovrano del nostro Paese e parte integrante del nostro popolo".

Parlando allo stesso appuntamento, il presidente ucraino Volodymyr Zelenky ha ammesso poi che la controffensiva sta procedendo più lentamente del previsto perché l'operazione è iniziata più tardi del previsto. "Avevamo in programma di lanciarla in primavera, ma non ce l'abbiamo fatta, perché francamente non avevamo abbastanza munizioni e armamenti e brigate adeguatamente addestrate con queste armi", ha detto Zelensky aggiungendo che Mosca ha avuto il tempo per costruire linee di difesa e minare il territorio, elementi che hanno imposto un "passo più lento delle nostre azioni di controffensiva".

Infine Zelensky ha parlato della conversazione telefonica con il presidente della Turchia Erdogan per "coordinare gli sforzi per ripristinare il funzionamento dell'accordo sul grano del Mar Nero". " A causa delle azioni della Russia, il mondo è di nuovo sull'orlo di una crisi alimentare. Un totale di 400 milioni di persone in molti Paesi dell'Africa e dell'Asia sono a rischio di fame. Insieme, dobbiamo evitare una crisi alimentare globale" ha affermato il presidente ucraino accusando al Russia di voler far salire i prezzi come accaduto con Petrolio e Gas.