Erano arrivati in Svizzera per trascorrere le vacanze di Natale, ma il soggiorno di circa duecento turisti inglesi è stato tutt'altro che tranquillo. Sono infatti fuggiti la scorsa notte da un resort sciistico di Verbier, nel Canton Vallese, per evitare la quarantena dopo che il governo di Berna ha deciso di interrompere i collegamenti con il Regno Unito e rendere obbligatori dieci giorni di isolamento per chiunque sia arrivato nel Paese alpino dopo il 14 dicembre alla luce della scoperta della nuova variante di Covid-19 tra Londra ed il Kent.

"Molti di loro sono stati in quarantena per un giorno prima di dileguarsi grazie al favore delle tenebre", ha spiegato Jean-Marc Sandoz, portavoce del comune di Bagnes, riconoscendo che "non si può biasimarli, nella maggior parte dei casi, la quarantena è insostenibile: immaginate quattro persone in una stanza d'albergo di 20 metri quadrati", mentre stava finendo quella che ha definito "la settimana peggiore che la nostra comunità abbia mai vissuto". I turisti inglesi sono di casa a Verbier, che addirittura viene chiamata "la piccola Londra", tanto è l'afflusso di cittadini britannici tutti gli anni per sciare.

Secondo il quotidiano SonntagsZeitung, circa 200 dei 420 turisti nella lussuosa località alpina se ne sono andati protetti dall'oscurità per sfuggire alla quarantena obbligatoria dopo la scoperta della nuova variante inglese del virus che ha messo in allarme tutta Europa e di cui sono stati individuati due casi nel Paese alpino e uno nel vicino Liechtenstein. I responsabili degli hotel della località svizzera si sono accorti della fuga dei loro ospiti dopo che non hanno risposto alle chiamate in camera e non hanno consumato le colazioni, lasciandole intatte. Alcuni dei turisti inglesi, sempre secondo la stampa locale, si sarebbero diretti in Francia.