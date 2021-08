“Non abbiate paura”, giornalista legge un messaggio dei Talebani in tv circondato da uomini armati Un giornalista afghano legge in diretta tv un comunicato dei Talebani che chiedono di “non avere paura e di collaborare”. Dietro di lui c’è un gruppo di otto militanti dell’Emirato Islamico, tutti armati di kalashnikov. Si tratta di un video condiviso dal giornalista della BBC Kian Sharifi che sottolinea il paradosso dei Talebani che parlano di libertà e chiedono di non avere paura e lo fanno mentre puntano un’arma contro il giornalista.

A cura di Chiara Ammendola

"Non abbiate paura, l'Emirato Islamico vuole solo che voi collaboriate", sono queste alcune delle parole pronunciate in diretta tv sul canale Afghan TV's Peace Studio durante il programma Pardaz, dal giornalista che legge un comunicato dei Talebani. Intorno a lui ci sono diversi uomini armati con i kalashnikov imbracciati e puntati a terra. Poco dopo lo stesso reporter si avvicina a un Talebano e inizia un'intervista. Un'immagine dall'impatto visivo fortissimo e che si discosta dal messaggio che i Talebani vogliono veicolare chiedendo di non avere paura e soprattutto parlando di stampa libera.

I Talebani sono sinonimo di paura e questa immagine ne è solo l'ennesima dimostrazione

Il frame è tratto da un video di alcune decine di secondi condiviso su Twitter dal reporter della BBC Kian Sharifi e dal giornalista iraniano nonché attivista Masih Alinejad. Il primo spiega che si tratta del programma tv Pardaz e che l'intervento dei Talebani viene presentato come un dibattito politico anticipato appunto dalla lettura del comunicato dell'Emirato Islamico. L'intera clip di circa 42 secondi si conclude con un'intervista del reporter a uno degli otto Talebani presenti in studio che continua a spiegare a voce parte del comunicato. "È tutto surreale – twitta invece adirato Masih Alinejad – i Talebani che posano armati alle spalle del giornalista visibilmente pietrificato dalla paura e costretto a dire in diretta tv alle persone ‘Non abbiate paura dell'Emirato Islamico'. I Talebani sono sinonimo di paura per milioni di persone e questa immagine ne è solo l'ennesima dimostrazione".