In Spagna boom di Covid e virus respiratori: il governo invita a indossare la mascherina La ministra spagnola della salute ha lanciato un appello al "buon senso" e invitato "ad avere sempre a portata di mano la mascherina" da indossare negli ambienti affollati o sui trasporti pubblici. La raccomandazione dopo il forte incremento di contagi da Covid e altri virus respiratori.

A cura di Davide Falcioni

Monica Garcia, ministra spagnola della salute, ha lanciato un appello al "buon senso" e invitato "ad avere sempre a portata di mano la mascherina" da indossare negli ambienti affollati o sui trasporti pubblici. La raccomandazione è stata fatta a causa del "notevole aumento" di virus respiratori registrati negli ultimi giorni, che hanno già portato in emergenza numerosi centri di salute e servizi di pronto soccorso ospedalieri.

In una dichiarazione alla tv nazionale Rtve, Garcia ha fatto riferimento all'incidenza attuale di virus respiratori "di 1.000 casi per 100.000 abitanti", secondo il rapporto settimanale dell' Istituto Carlos III di riferimento. "Il tasso di ricoveri, nonostante il lieve aumento, si mantiene basso, sotto i 30 casi per 100.000 abitanti", ha aggiunto, ma "è prevedibile che continuerà a intensificarsi nei prossimi giorni". La ministra ha convocato per lunedì il Consiglio interterritoriale del Sistema sanitario nazionale di salute, per "unificare i criteri per "affrontare i picchi di virus respiratori".

La decisione è stata presa dopo che regioni come la Comunità Valenziana e la Catalogna hanno ripristinato da oggi l'obbligo di mascherina in ospedali, centri sanitari e residenze di anziani. Il ministro della Salute valenciano, Marciano Gómez, aveva già avvertito di questa ipotesi giovedì scorso dopo aver annunciato che a partire da lunedì prossimo, 8 gennaio, adulti e bambini potranno vaccinarsi contro l'influenza e il covid senza appuntamento nei centri sanitari. L'amministrazione valenciana ha aggiunto che comunque tutte le strutture generalmente destinate alla protezione delle persone considerate vulnerabili potranno imporre in autonomia l'uso obbligatorio di una mascherina a seconda della situazione epidemiologica e delle particolari caratteristiche strutturali e funzionali di ciascun centro.

Poche ore dopo che la Generalitat Valenciana ha reso pubblica la sua decisione, anche il ministro della Salute catalano, Manel Balcells, ha annunciato sui social network la reintroduzione della mascherina dopo gli avvertimenti degli operator sanitari, che da giorni denunciano la situazione di “saturazione” nei centri e che chiedono di automatizzare i congedi per malattia di breve durata.