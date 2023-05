Il giornalista Arman Soldin ucciso in Ucraina vicino Bakhmut, il dolore dei colleghi “Devastati” Ill 32enne Arman Soldin è stato colpito nel pomeriggio di oggi, martedì 9 maggio, da un missile vicino a Chasiv Yar, epicentro dei sanguinosi combattimenti tra esercito ucraino e russo nell’est del Paese.

A cura di Antonio Palma

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il giornalista dell'Afp Arman Soldin è stato ucciso oggi in Ucraina durante un attacco missilistico vicino Bakhmut. A darne notizia è la stessa agenzia di stampa dicendosi devastata dalla prematura scomparsa del reporter. "Siamo sconvolti nell'apprendere della morte del video reporter dell'AFP Arman Soldin nell'est dell'Ucraina oggi. Tutti i nostri pensieri vanno alla sua famiglia e ai suoi cari" si legge nel messaggio sui social.

Secondo la stessa Agence France-Presse, il 32enne Arman Soldin è stato colpito nel pomeriggio di oggi martedì 9 maggio, da un missile vicino a Chasiv Yar, epicentro dei sanguinosi combattimenti tra esercito ucraino e russo nell'est del Paese. Il bombardamento è avvenuto verso le 16.30 ora locale. Il giornalista era il coordinatore video di Afp in Ucraina e stava svolgendo il suo lavoro di reporter alla periferia della città vicino a Bakhmut. Secondo altri giornalisti che erano presenti sul posto e hanno assistito alla tragedia, è rimasto vittima del lancio di razzi.

"Siamo sconvolti. La sua morte è un terribile promemoria dei rischi e dei pericoli che i giornalisti affrontano ogni giorno nel coprire il conflitto in Ucraina" ha dichiarato il direttore generale dell'AFP Fabrice Fries. "Arman era entusiasta, energico e coraggioso. Era un vero reporter sul campo, sempre pronto a partire, anche nelle zone più difficili", ha dichiarato invece la Direttrice europea dell'AFP Christine Buhagiar.

Nato a Sarajevo, ma di nazionalità francese, Arman Soldin aveva cominciato a lavorare nel 2015 negli uffici di Afp a Roma, poi si è trasferito a Londra. Era partito per l'Ucraina per seguire la guerra già nel febbraio del 2022. Da settembre si era stabilito in Ucraina ed era coordinatore del gruppo televisivo, spostandosi in continuazione tra Est e Sud del Paese. "Il lavoro di Arman inglobava tutto quello che ci rende fieri dei nostri giornalisti in Ucraina" ha detto il direttore del notiziario Afp Phil Chetwynd in un comunicato.