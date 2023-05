Guerra in Ucraina: notte di raid russi su Kiev e Dnipro, esplode deposito di carburante in Crimea Notte di bombardamenti russi in Ucraina: secondo Kiev, Mosca avrebbe utilizzato dei droni. Una esplosione e un enorme incendio invece hanno interessato un deposito di petrolio vicino al Ponte di Crimea che collega alla Russia: è allerta massima.

Ancora notte di sirene di allarme, esplosioni e contraerea in azione in Ucraina a causa di un nuovo massiccio bombardamento russo nel Paese che non ha risparmiato la regione della capitale Kiev. Dalla mezzanotte le sirene antiaereo hanno suonato svariate volte e per diverse ore per avvertite la popolazione e deflagrazioni si sono sentite in varie zone dell’Ucraina. Tra le zone prese di mira dai russi anche quella della città nordorientale di Dnipro dove sono entrati in funzione sistemi di difesa missilistica antiaerea.

Secondo gli ucraini, per questo nuovo raid Mosca avrebbe utilizzato dei droni ma al momento comunque non ci sono segnalazioni di vittime. "Tutti gli obiettivi nemici sono stati identificati e abbattuti nello spazio aereo intorno alla capitale", ha detto l'amministrazione militare di Kiev. Il comando dell'aeronautica ucraina ha affermato che le sue forze hanno distrutto 21 dei 26 droni Shahed di fabbricazione iraniana lanciati dalla Russia. Uno dei droni però ha colpito un edificio amministrativo a Dnipro, innescando un enorme incendio.

Incendio da deposito petrolio vicino a Ponte di Crimea: allerta massima

Sul versante russo invece vengono segnalati esplosioni e un grosso incendio in un impianto di stoccaggio di carburante in Crimea. Come annunciato dall governatore regionale locale, si tratta di un deposito di carburante vicino al ponte sullo stretto di Kerch, il ponte che collega la Russia continentale con la penisola di Crimea che era stato già colpito in precedenza.

Fonti russe non hanno specificato il motivo ma l’incidente arriva a poche ore dall’esplosione che ha fatto deragliare un treno merci nella regione occidentale di Bryansk, che confina sia con l'Ucraina che con la Bielorussia, e a pochi giorni da un attacco di droni a un deposito di carburante russo nel porto di Sebastopoli, sempre in Crimea. Funzionari russi affermano che i gruppi di sabotaggio filo-ucraini stanno effettuando diversi attacchi. In effetti almeno sei regioni russe hanno abolito le parate del Giorno della Vittoria del 9 maggio per celebrare la vittoria sovietica sulla Germania nazista nel timore di attacchi ucraini .

Kiev: 8 nuove brigate d'assalto per la controffensiva

Intanto tutto sembra pronto per l'attesa controffensiva ucraina. Otto nuove brigate d'assalto di soldati ucraini sono state formate per prendere parte all'assalto Lo ha detto il ministro dell'Interno ucraino Igor Klymenko, in un'intervista a Interfax Ukraine. "Le brigate sono completamente formate. Ci sono 8 brigate. Abbiamo in programma di formare brigate aggiuntive, perché c'è richiesta e abbiamo le opportunità" per farlo, ha detto Klymenko. L'esercito ucraino ha promesso che comunque non abbandonerà la città orientale di Bakhmut mentre si prepara a lanciare una controffensiva contro le forze russe. Il generale Oleksandr Syrskyi, comandante delle forze di terra ucraine, ha sottolineato l'importanza che Kiev attribuisce a Bakhmut mentre continuano i preparativi per un contrattacco che spera possa cambiare la dinamica della guerra.

Il ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu, dal suo canto ha affermato che il suo paese sta infliggendo pesanti perdite all'Ucraina lungo l'intera linea del fronte. In un incontro con i massimi ufficiali militari di Mosca, Shoigu ha affermato che le operazioni di combattimento russe si svolgono "lungo l'intera linea di contatto", per contrastare l'Ucraina e la sua "assistenza militare senza precedenti dall'ovest". Un aiuto che no accenna a diminuire visto che gli Stati Uniti si apprestano ad annunciare un nuovo pacchetto di aiuti militari da 300 milioni di dollari per l'Ucraina che includerà per la prima volta un razzo a corto raggio. I razzi potrebbero aiutare l'Ucraina a indebolire le posizioni di terra russe e fornire supporto aereo alle forze di terra ucraine in avanzamento per l'offensiva primaverile.