Crisi Russia – Ucraina, per Donald Trump Putin “è un genio”

A cura di Davide Falcioni

"Putin è un genio è un saggio". Mentre tutto il mondo vive con apprensione le ultime mosse del presidente russo, che dopo aver riconosciuto le repubbliche separatiste di Donetsk e Luhansk ha inviato colonne di blindati sul territorio dando inizio a quella che per molti è di fatto un'invasione dell'Ucraina, l'ex presidente statunitense Donald Trump ha rotto il silenzio ed elogiato le decisioni del Cremlino. Durate un’intervista rilasciata al Clay Travis and Buck Sexton Show, un programma radiofonico conservatore, il leader repubblicano ha definito Putin un "genio", riferendosi nello specifico alla decisione di aver riconosciuto le auto proclamate repubbliche secessioniste. "Questa è la forza di pace più forte che abbia mai visto, potremmo usarla sul nostro confine meridionale", ha scherzato Trump. "C'erano più carri armati dell'esercito di quanti ne abbia mai visti. Manterranno la pace senza problemi", ha aggiunto, riferendosi al Donbass.

L’ex inquilino della Casa Bianca non ha perso l’occasione per accusare il suo successore Joe Biden di incompetenza nella gestione della crisi ucraina. Il problema, secondo Trump, è che il suo successore è stato eletto in seguito a "un'elezione truccata", "non dovrebbe essere lì, è un uomo che non ha idea di quello che sta facendo". Secondo Trump, la crisi tra Russia e Occidente non sarebbe mai scoppiata se fosse stato ancora in carica. Biden ieri ha annunciato sanzioni economiche contro Mosca e il dispiegamento di forze Usa nella regione baltica in risposta a quello che ha definito "l'inizio di un'invasione russa dell'Ucraina". Trump durante l'intervista ha sostenuto che la Russia si sta essenzialmente accaparrando il territorio senza gravi ripercussioni, il che, ha detto, è dovuto al fatto che Putin è un "tipo astuto".