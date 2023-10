Con un singolo biglietto da due dollari vice 1,76 miliardi, colpo alla lotteria in Usa Il fortunatissimo vincitore, la cui identità non è stata rivelata, ora ha davanti a sé una difficile scelta su come incassare il premio. Può avere il premio dilazionato in rate annuali in 30 anni o ricevere un pagamento immediato ma pesantemente decurtato.

A cura di Antonio Palma

Con un singolo biglietto da appena due dollari, un fortunato vincitore si è porto a casa il primo premio della lotteria da 1,76 miliardi di dollari, il secondo più altro di sempre al mondo. È accaduto California, in Usa, dove il biglietto acquistato al Midway Market & Liquor di Frazier Park, una cittadina rurale a 120 km a nord di Los Angeles, si è rivelato quello vincente per accaparrarsi il jackpot della lotteria Powerball.

Il fortunatissimo vincitore, la cui identità non è stata rivelata, ora ha davanti a sé una difficile scelta su come incassare il premio. Il vincitore infatti può scegliere se ricevere il pagamento dilazionato in rate annuali incassato in 30 anni o ricevere un pagamento forfettario immediato ma pesantemente decurtato la cui somma si stima che in questo caso attorno ai 774,1 milioni di dollari.

La vittoria è arrivata mercoledì sera, dopo 35 estrazioni consecutive senza un vincitore che ha portato il jackpot del Powerball a diventare il secondo più grande della storia in Usa. Questa striscia supera il record di 41 estrazioni stabilito nel 2021 e nel 2022. Per una serie di fortunatissime coincidenze, anche il premio più alto di sempre fu vinto in California quando, il 7 novembre 2022, il possessore di un biglietto venduto ad Altadena incassò 2,04 miliardi di dollari.

La precedente vincita miliardaria inoltre è avvenuta sempre in California. Il 19 luglio scorso infatti un biglietto singolo venduto a Los Angeles ha vinto il jackpot del Powerball da 1,08 miliardi di dollari. Al momento era la seconda volta in otto mesi che nella contea di Los Angeles veniva venduto un biglietto vincente per un jackpot di oltre 1 miliardo di dollari. Le scarse probabilità del Powerball, pari a 1 su 292,2 milioni, sono progettate per generare grandi jackpot, con premi che sono diventati sempre più grandi e rari.