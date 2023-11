Comincia il Festival L’Eredità delle donne: tante ospiti per parlare di violenza di genere e clima È incominciata a Firenze la sesta edizione del Festival L’eredità delle donne, che si terrà alla Manifattura Tabacchi e on line sul sito www.ereditadelledonne.eu, condotta da Serena Dandini dal 24 al 26 novembre.

A cura di Vincenzo Nasto

L'eredità delle donne 2023, foto di Comunicato Stampa

Dal 24 al 26 novembre, si tiene dal vivo a Firenze presso la Manifattura Tabacchi e on line sul sito www.ereditadelledonne.eu, la sesta edizione del festival L'Eredità delle donne. Anche quest'anno più di 50 ospiti da tutto il mondo si incontreranno a Firenze per discutere dell'attualità che coinvolge il mondo femminile, partendo anche da uno dei temi più caldi: la violenza di genere. Il festival, condotto quest'anno da Serena Dandini, infatti avverrà anche nella giornata mondiale per l'eliminazione della violenza sulle donne, uno degli argomenti che si legherà anche alla più stretta attualità, ma non solo. Si parlerà di corpo, economia circolare, cambiamenti climatici e migrazioni, con un focus sull’Afghanistan: tre giorni tra talk e presentazioni di libri, più due serate speciali. Tra le ospiti che arriveranno a Firenze, la direttrice del Salone del Libro di Torino Annalena Benini, ma anche la vincitrice del Premio Nobel per la Pace 2022 Oleksandra Romantsova: non solo panel, ma anche intrattenimento con la musica di Paola Turci e Fiorella Mannoia, che rappresenterà la fondazione Una, Nessuna, Centomila.

Se la figura di Anna Maria Luisa de’ Medici, nota come l’Elettrice Palatina, veglierà anche quest'anno come simbolo della manifestazione condotta da Serena Dandini, i tre giorni del Festival saranno ricchi di panel anche sulla storia italiana: sarà presente anche Gabriella Luccioli, una delle prime 8 donne che vinsero il concorso da magistrato. Durante la prima serata interverranno anche la scrittrice Chiara Valerio, l’autrice Sara Poma e l’attrice Orsetta De Rossi che leggeranno alcuni brani. Grande importanza anche alle tematiche climatico-ambientali e geopolitiche, come dimostra il ritorno in Italia il prossimo 26 novembre dell'attivista tedesca Carola Rackete, che con il suo libro Il mondo che vogliamo, verrà intervistata dalla giornalista Tonia Mastrobuoni. Invece la giornalista Annalisa Camilli avrà un dialogo aperto con la consulente diplomatica sui migranti climatici presso le Nazioni Unite Angelica De Vito e con Giorgia Linardi, portavoce e attivista della Ong SeaWatch.

Non solo informazione, ma anche intrattenimento, con la presenza di alcune protagoniste del mondo musicale italiano. Si parlerà del rapporto con il pubblico con Federica Cacciola, BigMama e Casadilego che racconteranno cosa vuol dire parlare, esibirsi, gareggiare, cantare e performare portandosi dietro un corpo esposto alla visione e al giudizio dello stesso. Per Le leggi delle donne invece, la direttrice Serena Dandini sarà sul palco con la cantautrice Paola Turci, mentre ci sarà in collegamento la parlamentare Emma Bonino. A chiudere la sesta edizione del Festival, anche la partecipazione della fondazione Una, Nessuna Centomila, in cui interverranno la Presidente Onoraria Fiorella Mannoia, accompagnata da Giulia Minoli, Noemi, Vittoria Puccini, Massimiliano Caiazzo.