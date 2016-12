Adam Saleh, giovane youtuber americano da oltre un milione e mezzo di follower, nelle ultime ore ha postato diversi video e decine di tweet per raccontare di essere stato cacciato da un volo della Delta. Il giovane era a bordo dell’aereo in partenza da Londra e con destinazione New York e, in mezzo agli altri passeggeri, ha realizzato un video nel quale ha denunciato che il personale della compagnia lo stava allontanando. Questo perché, a suo dire, aveva parlato in arabo al telefono con la madre e con il suo amico. A protestare sarebbero stati alcuni dei passeggeri del volo e alla fine Delta avrebbe deciso di far scendere il giovane youtuber e il suo amico. Saleh ha denunciato la compagnia aerea di comportamento razzista e su Twitter ha scritto messaggi che invitano a boicottarla. “Noi parliamo un’altra lingua sull’aereo e voi ci buttate fuori? Questo è il 2016”, dice il ragazzo mentre realizza uno dei video-denuncia. E ancora: “Delta Airlines mi sta cacciando perché noi parliamo un’altra lingua, non posso credere ai miei occhi”.

Poi Saleh è partito per New York con un altro volo – Da parte sua Delta Airlines ha confermato che due persone sono state fatte scendere dopo che venti passeggeri si erano lamentati del loro comportamento (ma non ha fornito altri dettagli su quanto accaduto) e ha detto di indagare sulla vicenda: "Prendiamo le accuse di discriminazione molto seriamente", ha comunicato. Saleh intanto ha continuato a raccontare con video e tweet la sua disavventura anche dall’aeroporto, affermando di avere parlato con la polizia e di aver ottenuto, alla fine, la possibilità di prendere un altro aereo per New York.