"Vi garantisco che non capita spesso di trovare bimbi così" in questo modo il titolare di un ristorante nel centro di Padova ha spiegato il motivo dietro la sua singolare iniziativa per i piccoli clienti del locale: uno sconto extra per i bimbi più tranquilli. La trovata infatti è nata quasi per caso dopo aver constatato, con grande sorpresa, che i piccoli di una comitiva di dieci persone (4 adulti e 6 bambini), arrivata nel suo locale per il pranzo domenicale, sono stati per tutto il tempo buoni e tranquilli senza fare capricci o andare a zonzo per il locale disturbando gli altri tavoli.

Alla fine del pranzo per il gruppo quindi è scattato lo "Sconto bimbi educati" come si legge sullo scontrino postato su facebook dallo stesso titolare, Antonio Ferrari. "Il problema dei bambini maleducati è emerso in tutta la sua gravità da quando abbiamo aperto la domenica a pranzo", ha ricordato il titolare, aggiungendo: "Corrono dappertutto, buttano a terra il pane, ti vengono addosso mentre fai lo slalom tra i tavoli con le portate. Spesso è veramente difficile lavorare in queste condizioni". Per questo "è stata una gioia vedere quei bimbi calmi", ha ammesso con soddisfazione l'uomo che ha deciso ora di estendere l'iniziativa a tutti i clienti che riescono "a tenere buoni i propri figli" e che avranno lo sconto extra del 5% sul totale.

L'iniziativa ha raccolto il plauso di molti clienti del ristorante che hanno apprezzato particolarmente la trovata di un "premio ai genitori bravi", come lo definisce lo stesso Ferrari, rispetto ad altri metodi punitivi come quello di ‘bandire' il locale ai più piccoli, come accaduto in altri casi. Eppure c'è chi non ha gradito neanche la pensata del ristorante padovano definendola una "discriminazione dei bambini che dovrebbero essere sempre fermi e immobili".