Continua in Turchia la caccia all'uomo per scovare l’uomo che la notte di Capodanno ha fatto irruzione nella discoteca Reina di Istanbul provocando la morte di almeno 39 persone. Sono almeno 17000 gli agenti impegnati nelle ricerche. Secondo il premier turco Binali Yildirim, il killer potrebbe essersi mischiato alla folla in fuga dal locale per scappare e far perdere le tracce. Secondo gli investigatori il sospettato ha agito da solo ma non si esclude che avesse dei complici al di fuori del locale. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver udito spari arrivare da più direzioni, oltre ad aver visto l'uomo con il mitra che sparava sulla gente. Diversamente da quanto trapelato in un primo momento, l’attentatore non indossava un costume di Babbo Natale: lo ha confermato il premier turco. Finora non c'è stata rivendicazione, ma i sospetti sono indirizzati sull'Isis. Secondo alcuni il killer avrebbe urlato “Allah Akbar” durante l'assalto, l’invocazione che caratterizza gli islamisti.

Molti stranieri tra le vittime, salvi alcuni italiani.

Tra le 39 vittime ci sono 24 stranieri: tra questi una donna israeliana, tre libanesi, due indiani e cinque sauditi. C'era anche un gruppo di italiani nel nightclub colpito in Turchia. Lo riporta la tv locale modenese Trc-Telemodena secondo cui la compagnia italiana è riuscita a scampare alla strage gettandosi a terra quando i primi spari nel locale hanno fatto scattare il panico. Alcuni di loro avrebbero riportato solo lievi escoriazioni nella calca. Tra questi una donna bresciana, residente in Turchia da tempo per questioni di lavoro, sarebbe lievemente ferita alla testa.

Condanna del Consiglio di sicurezza dell’Onu.

Nella notte il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha condannato “con forza l'attentato terroristico barbaro e orribile” e ha ribadito che “ogni atto di terrorismo è criminale e ingiustificabile, indipendentemente dalla motivazione, da dove e da chiunque venga commesso”.

Erdogan: “Stanno cercando di creare caos”.

Il presidente turco Recep Tayyp Erdogan ha detto che il Paese combatterà fino alla fine contro ogni forma di attacco da parte di gruppi terroristici: “Come nazione ci batteremo fino all'ultimo non solo contro gli attentati dei gruppi terroristici e le forze che li sostengono, ma anche contro i loro attacchi economici, politici e sociali”, ha detto Erdogan aggiungendo che “stanno cercando di creare il caos, di demoralizzare la nostra gente e di destabilizzare il Paese con attacchi abominevoli che colpiscono i civili”. “Noi ci manterremo calmi come nazione, stando ancora più vicini e non cederemo ai loro sporchi giochi”, ha detto ancora dopo la strage di Capodanno. “Purtroppo, la violenza ha colpito anche in questa notte di auguri e di speranza. Addolorato, sono vicino al popolo turco”, ha detto papa Francesco all'Angelus del primo gennaio.