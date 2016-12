Un'artista circense russa è stata aggredita mentre domava un leopardo in Siberia. Lyubov Yakovleva, una domatrice, si è vista strappare letteralmente un pezzo di braccio dal corpo mentre effettuava uno spettacolo in un circo Bogotol. A sbranarle l'arto è stato Loki, esemplare di leopardo che altre volte in precedenza aveva dato gravi segnali di aggressività e che per questo era considerato uno degli animali più feroci di quelli a disposizione della compagnia circense

Lyubov Yakovleva era una domatrice esperta e, stando a quanto riferito dai media russi, ha compiuto in realtà un gesto eroico: si è infatti accorta che il leopardo stava per saltare addosso al suo figlioletto, di appena quattro anni, che assisteva allo spettacolo da una poltroncina in prima fila tra il pubblico: quando ha notato che il felino ha cominciato a fissare minacciosamente il bimbo ha temuto il peggio e ha prontamente distratto l'animale, che tuttavia non ci ha pensato su due volte prima di morderla ad un braccio, staccandole di netto un grosso pezzo di carne.

L'animale è stato immediatamente allontanato dalla platea del circo mentre la donna è stata soccorsa: i medici non sanno ancora se riusciranno a ripristinare il normale funzionamento dell'arto, ma quel che è certo è che Lyubov Yakovleva, con il suo gesto, è diventata una vera e propria eroina in Siberia.