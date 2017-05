Conosceva bene le regole del scuola molto severa sul vestiario da portare ma credeva che quella maglietta non avesse nulla di male per questo di era presentata in classe vestita con un jeans e la maglia, ma tanto è bastato ad una giovane studentessa statunitense per essere sospesa dal preside e addirittura bandita dalla festa di diploma. È quanto accaduto alla giovane Summer, una ragazza di Harrisburg, nello stato della Carolina del Nord, che ha dovuto forzatamente rinunciare alla festa di diploma dopo anni di studio con profitto.

Una decisione molto severa ma a detta d molti abbastanza ingiustificata vista la maglia che la ragazza indossava e che la studentessa ha deciso di pubblicare online raccontando la storia. Ni effetti le regole della scuola impongono di no lasciare le spalle scoperte ma nel caso di Summer la maglietta le lasciava scoperte solo parzialmente. "Ho studiato duramente per quattro anni per arrivare fin qui e mi è stato negato di salire su quel palco. Ci sono saliti spacciatori e stupratori, a me invece è stato impedito" ha raccontato amaramente la ragazza secondo la quale dietro al gesto del preside ci sono vecchie diatribe con i suoi genitori.