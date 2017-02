Il mondo del wrestling piange un altro dei suoi grandi protagonisti. È morto all’età di 74 anni, dopo una battaglia contro un male incurabile, Ivan Koloff, noto anche come “The Russian Bear”. Nato nel 1942 in Canada, a Montreal, col nome di Oreal Perras, il noto wrestler è stato sconfitto da un cancro al fegato che ormai lo affliggeva da tempo. A confermare la notizia della sua morte sono stati i suoi familiari. Attivo dal 1960 circa, Ivan Koloff nel 1971 ha vissuto il suo anno di grazia. Affiancato da Lou Albano fu lui a sconfiggere al Madison Square Garden Bruno Sammartino, che in quella circostanza perse la cintura di WWWF World Heavyweight Champion dopo ben sette anni. Dopo soli 21 giorni cedette però il titolo a Pedro Morales. Storico avversario di altre leggende dell'epoca come Superstar Billy Graham e Bob Backlund, recentemente si era fatto vedere alla Mid-Atlantic Legends Fanfests a Charlotte, in North Carolina.

In North Carolina il noto wrestler ha trascorso gli ultimi anni della sua vita insieme ai suoi familiari. Dopo il ritiro, Ivan Koloff ha anche scritto un libro intitolato “Is That Wrestling Fake? The Bare Facts”, nel quale ha raccontato le sue considerazioni sul mondo del wrestling professionistico. “Siamo tristi perché lui non è più qui con noi ma ci rallegriamo nel sapere dove si trova: è con il suo Signore e Salvatore, Gesù Cristo”, ha commentato Rachel, la figlia di Koloff. Tanti anche i messaggi sui social che hanno ricordato “The Russian Bear”.