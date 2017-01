La trattativa segreta tra Stato e Camorra sulla gestione dei rifiuti in Campania, i nuovi “padrini” in Sicilia che muovono i fili dell’agguerrita alleanza criminali ed i segreti più oscuri e nascosti del nostro Paese. E ancora, armi, droga e traffici illeciti. Su Fanpage.it la serie “Italian Leaks”. A guidare i lettori lungo questo viaggio da Nord a Sud il volto e la voce del giornalista d’inchiesta Sandro Ruotolo, che vive sotto scorta dopo le minacce di morte ricevute da uno dei padrini del clan dei Casalesi. Interviste esclusive, immagini inedite e documenti mai visti prima fanno di “Italian Leaks” un viaggio in un Paese ambiguo, oscuro e pieno di misteri irrisolti.

Nella prima puntata la trattativa segreta tra lo Stato e la camorra sulla gestione dei rifiuti. Siamo negli anni Duemila. Le discariche sono al collasso, il termovalorizzatore di Acerra è solo un progetto. A Pianura, quartiere popoloso della città, scoppiano dure rivolte contro l’apertura di una nuova discarica. Chi gestì l’emergenza? E come? Incontri segreti, sms inediti, interviste esclusive ai protagonisti svelano alcuni dei retroscena più scivolosi di chi, all’epoca, fu chiamato a rappresentare lo “Stato”.

Una storia avvolta da un’ombra oscura e micidiale: quella del clan di Casal di Principe. I Casalesi, all’apice del potere, vogliono avere una “fetta” della torta rifiuti: si informano, si infiltrano. Fino a trattare con lo Stato. Poi i blitz, gli arresti e i pentimenti. Storia finita? Tutt’altro, perché i tentacoli del clan sono ancora lì, feriti ma ancora pronti a riprendere il controllo.