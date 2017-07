Sta per terminare l'attesa per i quasi duecentomila candidati che prenderanno parte al concorso per entrare nella Polizia di Stato. Dopo il rinvio dei giorni scorsi, oggi, 18 luglio, sarà infatti reso noto sulla Gazzetta Ufficiale il calendario con le date delle prove scritte, che dovrebbero cominciare il 7 agosto e terminare il 4 settembre, e la sede di svolgimento, che con ogni probabilità sarà la Nuova Fiera di Roma. In totale, ci sono 1148 posti disponibili per allievi agenti da assumere entro la fine dell'anno. Le domande pervenute al Ministero dell'Interno sono state in realtà in numero inferiore rispetto alle quattrocentomila che ci si aspettava. Ecco, di seguito, tutto quello che bisogna sapere sul concorso in polizia 2017.

Tutti coloro che hanno presentato la domanda di partecipazione entro il termine fissato del 26 giugno scorso e sono stati accettati si ritroveranno presso la Nuova Fiera di Roma, in viale Alexandre Gustave Eiffel 79 a Ponte Galeria, per lo svolgimento della prova scritta. Si tratta di un quiz con domande a risposta multipla di vario genere, dalla cultura generale all'italiano, ma anche matematica, scienze, storia, geografia, educazione civica e una lingua a scelta tra inglese e francese. Sarà inoltre testata la conoscenza delle apparecchiature informatiche più utilizzate e conosciute. Per esercitarsi nelle risposte, è disponibile una Banca Dati online sul sito del Ministero con oltre seimila quesiti, da cui verranno estratti quelli del test. Sulla stessa piattaforma è anche disponibile l'archivio con i bandi e le prove degli anni passati, che si può consultare per allenarsi e farsi un'idea di come saranno i test da affrontare. Attenzione però alle eventuali inesattezze, che la Commissione esaminatrice ha già provveduto a correggere, per cui non dovrebbero esserci gli errori già segnalati dai candidati.

Il calendario delle altre prove.

Oltre allo scritto, sono previste anche altre prove di idoneità che dovranno affrontare i candidati del concorso in polizia. Si tratta della prova di efficienza fisica a cui seguirà l'accertamento psico-fisico, alla presenza di uno psicologo, e l'accertamento attitudinale. Le date di queste ultime saranno comunicate con tutta probabilità il prossimo 25 settembre, sempre sulla Gazzetta Ufficiale. Chi supererà le selezioni come idoneo, potrà accedere a un addestramento di 6 mesi e successivamente a un periodo di prova della stessa durata, propedeutico all'ingresso definitivo nella Polizia di Stato. Dei 1148 posti a disposizione, 895 saranno riservati ai civili mentre i restanti 253 posti andranno a chi proviene dall'Esercito. Per ulteriori informazioni, visitate la sezione dei dedicata ai concorsi sul sito ufficiale della polizia.