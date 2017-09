Caos in Catalogna a pochi giorni dal referendum per l'indipendenza della regione spagnola. Stando alle notizie provenienti da fonti locali, sarebbe in corso una maxi-operazione ordinata dal premier spagnolo Rajoy contro il governo catalano al fine di rispondere alla sfida indipendentista. Davanti al congresso, il premier ha sostenuto che il blitz operato dalla Guardia Civil contro il governo catalano si è reso necessario in mancanza di altre opzioni. "La risposta non può essere diversa da quella decisa. A nessuno piace questa situazione, e a me neppure", ha commentato Rajoy. Il dirigente della sinistra indipendentista Gabriel Rufian si è duramente confrontato con il premier spagnolo Mariano Rajoy nell'aula del Congresso: "Tolga le sue sporche mani dalla Catalogna!", ha gridato. I deputati indipendentisti della Sinistra repubblicana catalana di Erc hanno lasciato l'aula per protesta contro l'azione della polizia spagnola.

Dodici le persone arrestate finora, tra loro figura anche Josep Maria Jove, braccio destro del vicepresidente catalano Oriol: "Stanno attaccando le istituzioni di questo paese, quindi i cittadini. Non lo permetteremo!", ha commentato il vicepresidente catalano Oriol Junqueras su Twitter. Decine di persone si stanno concentrando davanti alla sede del governo catalano, nel centro di Barcellona, per protestare contro il blitz della Guardia Civil spagnola. La folla grida "Indipendenza!", "Vogliamo essere liberi", "Vergogna!".