Anche la Nato aderirà alla campagna militare intrapresa dalla Coalizione Internazionale a guida statunitense contro lo Stato Islamico in Siria e Iraq. A confermarlo è stato Jens Stoltenberg, segretario generale dell'Alleanza Atlantica, spiegando che i leader degli stati membro oggi pomeriggio "concorderanno sulla partecipazione a pieno titolo nella coalizione". "Questo – ha aggiunto – manderà un forte messaggio politico di unità nella lotta contro il terrorismo e migliorerà il coordinamento all'interno della coalizione, ma questo non significa che la Nato si impegnerà in operazioni di combattimento".

Il ruolo della Nato: coordinare un'unità antiterrorismo.

Quale sarà il compito della Nato, dunque? Secondo Stoltenberg nel vertice di oggi i capi di stato e di governo dei paesi membri "concorderemo di creare una nuova unità dedicata all'intelligence sul terrorismo qui, nel quartier generale, per migliorare la condivisione delle informazioni, anche sui foreign fighters. E decideremo di nominare un coordinatore che sovrintenda agli sforzi della Nato nella lotta contro il terrorismo".

in foto: Un elicottero della Coalizione Internazionale

Nel summit di oggi i 20 leader adotteranno un "piano d'azione" e appronteranno una serie di misure per intensificare la lotta al terrorismo. In realtà quello della Nato sarà prevalentemente un ruolo di coordinamento, dal momento che già fanno parte della Coalizione Internazionale – a titolo individuale, Italia compresa – tutti i 20 Paesi dell'Alleanza. La Nato, ha precisato Stoltenberg, aumenterà le ore di volo dei suoi aerei-radar Awacs nel cielo della Turchia. Verrà predisposta una nuova cellula per condividere le informazioni sulle reti terroristiche, e in particolare sui combattenti jahidisti stranieri.

La partecipazione della Nato alla Coalizione era stata caldeggiata nelle scorse settimane da Donald Trump, mentre Theresa May, che oggi sara a Bruxelles per il vertice, solleciterà gli alleati della Nato ad assumere un ruolo più importante nella lotta contro il terrorismo dopo l'attentato di Manchester di lunedì sera.