Sorpresa, la gravidanza fa consumare quasi 50.000 calorie: è come correre 21 maratone

Portare a termine una gravidanza è notoriamente un'esperienza lunga e faticosa, ma fino a poco tempo fa nessuno sapeva quanta energia fosse effettivamente necessaria al corpo materno per alimentare la gestazione.

Un recente studio comparso su Science ha invece indagato proprio questo aspetto, mettendo sotto la lente d'ingrandimento il costo energetico della riproduzione di alcune specie, tra cui ovviamente anche quella umana. Il risultato? I mammiferi "pagano" il prezzo riproduttivo più elevato e le donne incinte consumano una media di quasi 50.000 calorie per ogni gravidanza, pari a circa 168 hamburger da fast food.

Lo studio

Il team di ricerca della Monash University (Australia) che ha redatto lo studio ha compiuto l'inaspettata scoperta nel corso di un'indagine sul metabolismo di 81 specie animali. Gli scienziati hanno infatti analizzato i dati provenienti da migliaia di articoli scientifici già esistenti per approfondire l'investimento energetico necessario alla riproduzione, il quale si suddivide in due tipi: l'energia spesa per la prole e l'energia spesa per mantenere l'organismo che sta procreando.

Fino a poco tempo si pensava che la maggior parte delle calorie consumate dai mammiferi durante la gravidanza fosse dovuta all'alimentazione del feto, ma lo studio coordinato dal metabolista Dustin Marshall ha fatto emergere una sorprendente verità: del totale dell'energia consumata, oltre 90% delle calorie serve a sostenere l'organismo del genitore, mentre meno del 10% serve effettivamente a nutrire il piccolo.

“L’energia totale necessaria per riprodursi è molto più consistente di quanto considerato in precedenza. Siamo rimasti scioccati” ha dichiarato alla CNN il professor Marshall.

E per la specie umana, la proporzione appare ancora più sbilanciata.

Quanta energia serve per diventare mamma?

Secondo i calcoli eseguiti dai ricercatori alla luce un altro essere umano richiede in media 49.753 calorie alimentari. È il quantitativo energetico che una donna di 60 kg consumerebbe per percorrere più di 21 maratone.

Di queste però, solo il 4% del totale serve effettivamente per nutrire il bimbo nel grembo materno. Il restante 96% serve per mantenere in forze la mamma e alimentarne il calore metabolico.

Questa scoperta potrebbe apportare sensibili cambiamenti nella percezione delle esigenze della gravidanza e porre le basi per futuri studi riguardanti l'investimento "biologico" fornito dalle madri nei confronti del proprio compito riproduttivo.

Nulla cambia però per quanto riguarda le indicazioni scientifiche relative al fabbisogno energetico delle donne durante la gravidanza. Stando alle linee guida del Ministero della Salute, una gestante dovrebbe infatti integrare la propria dieta con un'aggiunta di 350 calorie al giorno per il secondo trimestre e 460 al giorno per il terzo trimestre.

Tale prescrizione rimane valida e immutata.