Padre organizza una sorpresa per il compleanno della figlia: la reazione della bimba è commovente Dopo un iniziale imbarazzo, la bimba si è sciolta in un abbraccio che ha emozionato presenti e milioni di utenti sul Web: "video da pelle d'oca"

Se è vero che più dei regali materiali contano le emozioni, il compleanno di questa bambina rimarrà per sempre un momento indimenticabile per tutta la sua famiglia. Negli ultimi giorni è infatti diventato virale un video che mostra la sorpresa organizzata da un papà libanese per festeggiare la figlioletta in un ristorante nel cuore di Beirut, la capitale del Paese.

Nel filmato, rimbalzato su social e media locali, la bimba ignara di quello che sta per accadere, si sta godendo il proprio pranzo di compleanno insieme al padre. Improvvisamente però, alle spalle della piccola compaiono tre camerieri che appoggiano sul tavolo una splendida torta, con tanto di scritta personalizzata e fontana pirotecnica.

A questo punto tutta l'attenzione della sala si concentra sulla festeggiata, la quale sfoggia un sorriso imbarazzato che cela un turbinio di emozioni. Dopo qualche secondo però, gli argini si rompono: la bimba si profonde in un pianto liberatorio e corre ad abbracciare il papà, colma di gratitudine per una sorpresa così toccante.

La scena ha immancabilmente commosso molti dei clienti presenti, ma anche il mondo social non è rimasto indifferente ad una simile dimostrazione di affetto.

"Sei il papà migliore del mondo", "Sto piangendo", "Pelle d'oca" sono solo alcuni dei tantissimi commenti piovuti sui post delle testate giornalistiche che hanno ripreso la notizia.

Il video è stato visto e rivisto talmente tante volte che molti utenti si sono accorti di un dettaglio che alla prima visione potrebbe sfuggire ai più: un signore anziano con la maglia arancione che, preso dall'emozione, si mette a piangere sullo sfondo mentre padre e figlia si abbracciano.