Mamma invita per sbaglio tutta la rubrica telefonica al compleanno della figlia: “Mi devo licenziare o trovare una nuova identità”

Un'insegnante californiana che stava organizzando una festa per il primo per la figlia è diventa l'involontaria protagonista di uno dei più grandi epic fail dell'anno.

Emily King, 30 anni, stava ultimando i preparativi per un party piuttosto informale che si sarebbe tenuto il prossimo giugno in un parco poco distante da casa. L'idea era quella di festeggiare con amici e parenti più stretti il primo anno di vita della figlia Ivy. La donna aveva dunque realizzato degli inviti a tema "Signore degli Anelli" con un'App dedicata alla creazione e all'invio di messaggi personalizzabili.

Al momento dell'invio però il sito le ha proposto d'importare i contatti telefonici: Emily, che in questo modo pensava di poter selezione una lista pre-esistente con tutti gli invitati al gender reveal che aveva organizzato quando era incinta, ha pensato bene di scegliere questa opzione.

"Credevo venissero importato i contatti selezionati. No. Ha importato tutto i miei 487 contatti e li ha invitati alla festa di compleanno" ha raccontato Emily lo scorso aprile in una divertente video-confessione che in pochi giorni a macinato milioni di visualizzazioni su TikTok.

Ex-fidanzati, vecchi compagni di liceo, colleghi, studenti, persino il suo capo: tutti hanno ricevuto un messaggio d'invito al compleanno della piccola Ivy.

Il grosso problema però non risiedeva tanto nella folla di potenziali partecipanti, ma nel fatto che l'invito era stato recapitato al destinatario con il nome con cui quel contatto era stato salvato in rubrica, emoji incluse.

"Pensate un secondo a come salvate le gente sul telefono. Ora immaginate di ricevere un invito diretto a ‘Derek+faccina che alza gli occhi' o ‘Jacke incidente nel parcheggio'. Ora devo cambiare la mia identità" ha detto scherzosamente.

Nei giorni successivi alla divertente (ma non per lei) disavventura, Emily ha dovuto levarsi dall'impaccio, annullando la maggior parte degli inviti e schivando conversazioni imbarazzanti con i vari ‘David parcheggiatore' (che poi era il suo vicepreside) o ‘Ragazzo carino del bar'.

La storia però non finisce qui. Quando l'azienda creatrice dell'app utilizzata da Emily è venuta a conoscenza della storia, non solo ha contributo con una gift card di 250 dollari per permettere l'organizzazione di una festa più grande, ma ha anche annunciato l'inserimento di una nuova funzione dedicata all'insegnante per rimuovere la funzione ‘Seleziona tutto' al momento dell'invio dei messaggi.