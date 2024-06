video suggerito

Conservare i denti da latte dei figli: ecco perché può essere utile Alcune mamme custodiscono i denti da latte dei figli e talvolta li trasformano in veri e propri gioielli. Anche la scienza però è interessata alla conservazione dei dentini: sono ricchi di cellule staminali.

Conservare i denti da latte dei figli è una delle mode più bizzarre che negli ultimi anni sembra aver preso piede tra le madri desiderose di mantenere una traccia tangibile dei primi anni di vita dei loro piccoli.

Tra le stravaganze dei nostri tempi e il naturale desiderio di serbare un ricordo dell'infanzia dei propri bimbi però, la scienza ha individuato un motivo per il quale potrebbe effettivamente essere utile custodire da qualche parte i denti da latte appena caduti.

Il trend di collane e gioielli

Come conservare denti umani è una pratica antica, spesso legata a riti e usanze religiose che avevano lo scopo di preservare le reliquie di Santi o personaggi di particolare importanza.

Non stupisce quindi che alcune madre preferiscano non liberarsi dei denti decidui – o denti da latte – dei propri figli per "aggrapparsi" ad un dolce ricordo del passato.

A differenza di quanto accedeva nei secoli scorsi però, le mamma moderne non solo tengono da parte i dentini dei loro pargoli all'interno di cofanetti o scatole di latta, ma spesso e volentieri li utilizzano per ricavarne veri e propri gioielli.

Basta dare un'occhiata su Internet o cercare l'hashtag #babyteethjewelry per accorgersi di come molti siti dedicati al vintage o le pagine di rivendita di prodotti creativi abbiano ormai dato via ad un vero e proprio mercato di anelli e collane ornamentali sui quali è possibile incastonare molari e incisivi caduti dei propri bambini.

Perché può essere utile

Conservare i denti da latte dei bambini può essere inaspettatamente utile perché contengono cellule staminali, ossia cellule "non specializzate" che possono per trasformarsi in diversi tipi di cellule nel corpo.

Come dimostrato da recenti studi, i denti da latte sono infatti ricchi di staminali, le quali vengono utilizzate in campo medico in numerose terapie per trapianti o nelle cure anti-cancro per la riparazione dei tessuti danneggiati.

Naturalmente per questo scopo non è sufficiente chiudere i denti da latte in un portagioie, ma bisogna preservarne l'integrità con determinate condizioni di igiene e temperatura che solo i centri specializzati per la raccolta di cellule staminali possono garantire.