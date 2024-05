video suggerito

Cento pannolini gratuiti ogni mese alle famiglie povere: negli Stati Uniti da oggi è possibile Il Tennesse diventa il primo Stato americano a fornire pannolini gratis ai cittadini in difficoltà economiche. Varato un programma pilota anche nel Delaware per aiutare i genitori nelle settimane immediatamente successive al parto.

Il Tennesse sta per diventare il primo Stato degli USA a fornire scorte di pannolini gratuiti alle famiglie che ne faranno richiesta. L'annuncio è stato diffuso lo scorso venerdì 17 maggio in seguito alla definitiva approvazione del sussidio da parte del Centers for Medicare e Medicaid Services (CMS), l'agenzia federale che attraverso il programma nazionale Medicaid fornisce assicurazioni sanitarie e assistenza alle famiglie americane con basso reddito.

A partire dal prossimo agosto lo Stato di Nashville andrà dunque a coprire i costi delle famigli iscritte al TennCare, il programma Medicaid dello stato del Tennessee, per un tetto massimo di 100 pannolini al mese per i bambini sotto i due anni d'età. Le forniture potranno essere ritirate direttamente nelle farmacie convenzionate.

In più, già dai prossimi mesi verrà innalzato anche il limite di reddito per i possibili beneficiari, in modo da rendere ancora più inclusivo il piano di aiuti.

I benefici

Per i promotori dell'iniziativa, tale misura consentirà ai genitori non solo di ridurre molto le spese relative ad una delle voci più impattanti sulle economie di una famiglia con figli piccoli – si calcola che un bebè necessiti di circa 250/300 pannolini al mese (circa 8/10 al giorno) – ma soprattutto di tutelare maggiormente la salute dei più piccoli.

"Per neonati e bambini piccoli, il principale vantaggio di una fornitura adeguata di pannolini è la prevenzione della dermatite da pannolino, nota anche come eritema da pannolino, e delle infezioni del tratto urinario" si legge nel comunicato dei CMS.

"L'eritema da pannolino è una delle condizioni mediche più comuni per neonati e bambini piccoli, e cambiare frequentemente i pannolini rimane la raccomandazione principale per prevenire questa irritazione".

Studi precedenti hanno poi evidenziato come l'impossibilità di ottenere un adeguata quantità di pannolini per il fabbisogno del bimbo sia associata anche ad un peggioramento della salute mentale dei genitori (soprattutto quella materna) e ad un impatto negativo sulla loro vita lavorativa.

Un sondaggio del Connecticut Center for Economic Analysis ha ad esempio riscontrato come il 56% delle famiglie incluse nei programmi per ricevere pannolini gratis, in passato aveva perso una media di 4 giorni di lavoro o di scuola al mese proprio a causa di simili difficoltà.

Anche il Delaware si sta attrezzando

Parallelamente all'importante iniziativa del Tennesse, i Centers for Medicare e Medicaid Services hanno dato il via libera anche ad un analogo programma pilota nel Delaware, dove per i prossimi cinque i genitori persone potranno richiedere fino a 80 pannolini e un pacco di salviette igienizzanti per neonati ogni settimana per le prime dodici settimane dopo il parto.